El ranking de los libros más leídos en Argentina durante 2026 confirma un cambio significativo en los hábitos de lectura: hoy conviven sagas internacionales de gran éxito, títulos de desarrollo personal y obras infantiles, junto con autores nacionales que ganan cada vez más espacio. El listado surge del Índice de Lectura 2026 elaborado por la plataforma Buscalibre, a partir del comportamiento de compra de lectores en todo el país.

Según el relevamiento, las principales tendencias del año giran en torno a la literatura juvenil, las novelas románticas y los libros vinculados al bienestar emocional. A estos se suma un creciente interés por títulos relacionados con la inteligencia artificial, la tecnología y los cambios sociales.

Los libros más leídos del año

De acuerdo al ranking, estos fueron los diez títulos más vendidos en Argentina en 2026:

Los habitantes del aire (estuche especial), de Holly Black Harry Potter (pack 7 libros), de J. K. Rowling Pensar diferente: cómo convertir los retos en la mayor fortaleza, de Patricia Jebsen La asistenta, de Freida McFadden Una corte de niebla y de furia (edición especial), de Sarah J. Maas LiberTao, de Carolina Menéndez Pastorelli El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos A Sir Phillip, con amor (Bridgerton 5), de Julia Quinn Mente de alto rendimiento, de Sandra Rossi Las mil aventuras de Mandarina: un sueño increíble, de Mandarina

Uno de los datos más llamativos es la presencia de un libro de desarrollo personal argentino en el podio, junto a dos sagas internacionales de enorme alcance, lo que evidencia el crecimiento del interés por contenidos vinculados al bienestar y la superación personal.

Clásicos que no pierden vigencia

Entre los fenómenos destacados, la saga Harry Potter continúa consolidándose como un clásico intergeneracional. A pesar del paso del tiempo, sigue captando nuevos lectores y manteniendo su lugar entre los títulos más elegidos del país.

Un lector más diverso y digital

El informe también señala que el crecimiento del acceso online permitió ampliar la oferta editorial en todo el territorio argentino. Esto facilitó la llegada de ediciones especiales y libros internacionales que antes resultaban difíciles de conseguir en librerías físicas.

Tendencias que marcan el rumbo

Entre los principales ejes temáticos que explican el comportamiento lector en 2026 se destacan:

Libros sobre inteligencia artificial y tecnología

Títulos de salud mental y bienestar emocional

Novelas románticas y sagas juveniles

Biografías e historias reales

Este panorama refleja un lector cada vez más diverso, que combina entretenimiento con contenidos vinculados a la vida cotidiana, el desarrollo personal y la necesidad de comprender un mundo en constante transformación.