Cultura
Ranking 2026: qué leen los argentinos y cuáles son las nuevas tendencias literarias
El ranking de los libros más leídos en Argentina durante 2026 confirma un cambio significativo en los hábitos de lectura: hoy conviven sagas internacionales de gran éxito, títulos de desarrollo personal y obras infantiles, junto con autores nacionales que ganan cada vez más espacio. El listado surge del Índice de Lectura 2026 elaborado por la plataforma Buscalibre, a partir del comportamiento de compra de lectores en todo el país.
Según el relevamiento, las principales tendencias del año giran en torno a la literatura juvenil, las novelas románticas y los libros vinculados al bienestar emocional. A estos se suma un creciente interés por títulos relacionados con la inteligencia artificial, la tecnología y los cambios sociales.
Los libros más leídos del año
De acuerdo al ranking, estos fueron los diez títulos más vendidos en Argentina en 2026:
- Los habitantes del aire (estuche especial), de Holly Black
- Harry Potter (pack 7 libros), de J. K. Rowling
- Pensar diferente: cómo convertir los retos en la mayor fortaleza, de Patricia Jebsen
- La asistenta, de Freida McFadden
- Una corte de niebla y de furia (edición especial), de Sarah J. Maas
- LiberTao, de Carolina Menéndez Pastorelli
- El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos
- A Sir Phillip, con amor (Bridgerton 5), de Julia Quinn
- Mente de alto rendimiento, de Sandra Rossi
- Las mil aventuras de Mandarina: un sueño increíble, de Mandarina
Uno de los datos más llamativos es la presencia de un libro de desarrollo personal argentino en el podio, junto a dos sagas internacionales de enorme alcance, lo que evidencia el crecimiento del interés por contenidos vinculados al bienestar y la superación personal.
Clásicos que no pierden vigencia
Entre los fenómenos destacados, la saga Harry Potter continúa consolidándose como un clásico intergeneracional. A pesar del paso del tiempo, sigue captando nuevos lectores y manteniendo su lugar entre los títulos más elegidos del país.
Un lector más diverso y digital
El informe también señala que el crecimiento del acceso online permitió ampliar la oferta editorial en todo el territorio argentino. Esto facilitó la llegada de ediciones especiales y libros internacionales que antes resultaban difíciles de conseguir en librerías físicas.
Tendencias que marcan el rumbo
Entre los principales ejes temáticos que explican el comportamiento lector en 2026 se destacan:
- Libros sobre inteligencia artificial y tecnología
- Títulos de salud mental y bienestar emocional
- Novelas románticas y sagas juveniles
- Biografías e historias reales
Este panorama refleja un lector cada vez más diverso, que combina entretenimiento con contenidos vinculados a la vida cotidiana, el desarrollo personal y la necesidad de comprender un mundo en constante transformación.