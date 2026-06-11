Ramírez tiene agenda de eventos culturales, institucionales y deportivos para compartir durante octubre
Ramírez- La Municipalidad de General Ramírez preparó una agenda de actividades y propuestas para lo que resta de octubre, donde se conmemora el Mes de la Chamarrita, con actividades organizadas por la Escuela N° 57 “Maestro Linares Cardozo.
Las actividades programadas son:
- 12 al 27 de octubre: actividades en conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante.
- 13 de octubre: La Reforma Protestante y su aporte al mundo moderno. La ética económica de Lutero. Mg. Daniel Bruno. Se llevará a cabo en el Salón de los Escudos, a partir de las 20:30.
- 16 de octubre: Taller de Danzas Litoraleñas en la Escuela Nº 57.
- 19 de octubre: entrega de premios de Concurso de Seguridad Vial en el Parque Evita, a partir de las 14.00.
- 20 de octubre: El lugar de la Fe en el pensamiento filosófico contemporáneo, a cargo del Prof. Sergio Skrt, en el Salón de los Escudos, desde las 20:30.
- 21 de octubre: Concierto de Guitarra Litoraleña «Diego Espíndola» en la Biblioteca Popular «Luis Etchevehere».
- 25 de octubre: Cine debate sobre cultura entrerriana. Presentación de la película «El Zurdo», con la presencia de su realizadora Claudia Regina Martínez Lugar, en la Casa Municipal de la Cultura.
- 27 de octubre: El mensaje de la Reforma y su proyección la sociedad. Aspectos políticos y sociales, a cargo del Dr. Daniel Beros, en el Salón de los Escudos, desde las 20:30.
- 28 de octubre: XX Festival Provincial Maestro «Linares Cardozo».
- 27 al 29 de octubre: 2º Motoencuentro Solidario, organizado por Amigos del Destino, en el Polideportivo Municipal.
• 29 de octubre: Culto central y conmemoración por los 500 años de la Reforma Protestante – (Iglesia Evangélica del Río de la Plata – Congregación Evangélica Alemana de General Ramírez).
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