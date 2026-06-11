Ramírez- La Municipalidad de General Ramírez preparó una agenda de actividades y propuestas para lo que resta de octubre, donde se conmemora el Mes de la Chamarrita, con actividades organizadas por la Escuela N° 57 “Maestro Linares Cardozo.

Las actividades programadas son:

12 al 27 de octubre: actividades en conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante.

actividades en conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante. 13 de octubre: La Reforma Protestante y su aporte al mundo moderno. La ética económica de Lutero. Mg. Daniel Bruno. Se llevará a cabo en el Salón de los Escudos, a partir de las 20:30.

La Reforma Protestante y su aporte al mundo moderno. La ética económica de Lutero. Mg. Daniel Bruno. Se llevará a cabo en el Salón de los Escudos, a partir de las 20:30. 16 de octubre: Taller de Danzas Litoraleñas en la Escuela Nº 57.

Taller de Danzas Litoraleñas en la Escuela Nº 57. 19 de octubre: entrega de premios de Concurso de Seguridad Vial en el Parque Evita, a partir de las 14.00.

entrega de premios de Concurso de Seguridad Vial en el Parque Evita, a partir de las 14.00. 20 de octubre: El lugar de la Fe en el pensamiento filosófico contemporáneo, a cargo del Prof. Sergio Skrt, en el Salón de los Escudos, desde las 20:30.

El lugar de la Fe en el pensamiento filosófico contemporáneo, a cargo del Prof. Sergio Skrt, en el Salón de los Escudos, desde las 20:30. 21 de octubre: Concierto de Guitarra Litoraleña «Diego Espíndola» en la Biblioteca Popular «Luis Etchevehere».

Concierto de Guitarra Litoraleña «Diego Espíndola» en la Biblioteca Popular «Luis Etchevehere». 25 de octubre: Cine debate sobre cultura entrerriana. Presentación de la película «El Zurdo», con la presencia de su realizadora Claudia Regina Martínez Lugar, en la Casa Municipal de la Cultura.

Cine debate sobre cultura entrerriana. Presentación de la película «El Zurdo», con la presencia de su realizadora Claudia Regina Martínez Lugar, en la Casa Municipal de la Cultura. 27 de octubre: El mensaje de la Reforma y su proyección la sociedad. Aspectos políticos y sociales, a cargo del Dr. Daniel Beros, en el Salón de los Escudos, desde las 20:30.

El mensaje de la Reforma y su proyección la sociedad. Aspectos políticos y sociales, a cargo del Dr. Daniel Beros, en el Salón de los Escudos, desde las 20:30. 28 de octubre: XX Festival Provincial Maestro «Linares Cardozo».

XX Festival Provincial Maestro «Linares Cardozo». 27 al 29 de octubre: 2º Motoencuentro Solidario, organizado por Amigos del Destino, en el Polideportivo Municipal.

• 29 de octubre: Culto central y conmemoración por los 500 años de la Reforma Protestante – (Iglesia Evangélica del Río de la Plata – Congregación Evangélica Alemana de General Ramírez).