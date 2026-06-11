Ramírez- Se viene una nueva edición de los Juegos Culturales Evita 2019. La instancia local se llevará adelante el martes 27 de agosto en el Polideportivo Municipal de General Ramírez. Hasta el 20 de agosto hay tiempo para anotarse, siendo este año el lema «Entre Ríos, cerca tuyo». Podrán participar jóvenes de 12 a 18 años en las siguientes categorías: Canto Solista, Cuento, Pintura, Danzas Folclóricas, Audiovisual, Teatro, Conjunto Musical y Fotografía.

“¿Te gusta cantar, actuar o bailar? ¿Sabes tocar algún instrumento musical? ¿Te apasiona redactar o pintar? ¿Y qué hay de sacar fotos o producir un videominuto? Queremos contar con vos. Esta es tu oportunidad de demostrar lo que sabes hacer”, indicaron desde la Municipalidad.

Quienes resulten ganadores de esta instancia, participarán de la etapa regional de los Juegos Culturales Evita, a realizarse el 4 de septiembre en Villa Urquiza. Las bases y condiciones se pueden encontrar en: http://cultura.entrerios.gov.ar/acciones/juegos-culturales-entrerrianos-evita.htm