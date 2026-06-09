Ramírez- General Ramírez no tiene acta ni fecha de fundación, pero se sabe que en marzo de 1888 se aprobó en Paraná el plano y la mensura del pueblo. Finalmente, se declaró el 13 de marzo como Día de la Ciudad, en homenaje al Supremo Entrerriano (General Francisco Ramírez), nacido en esa fecha, pero de 1786. Como todos los años, la ciudad conmemora sus 131 años con diferentes actividades.

“El aniversario nos encuentra con una impronta de mucho trabajo. La semana de Ramírez Festeja es una gran actividad que congrega a las diversas áreas municipales. Es una muestra más de nuestro trabajo en equipo, pero involucrando a todos los ramirenses, para que todos se sientan parte”, dijo el intendente Gustavo Vergara, que visitó esta semana la redacción de Paralelo 32 acompañado por la secretaria de Relaciones con la Comunidad y candidata a viceintendenta, Flavia Pamberger; y Sebastián Herbel, que integra el equipo de la Subsecretaría de Políticas Culturales, cuya nota reproducimos en esta edición.

Propuestas

La semana de festejos comenzará este lunes 11 de marzo, con la pintada de un mural, a cargo del artista plástico Mario Lange, participando diversos establecimientos educativos de la ciudad. Será en el Paredón Vizental, a partir de las 8.30.

La continuidad será el martes 12, desde las 20.30, con La Noche de los Templos, organizada por Iglesias Unidas y el Municipio, en conjunto. La recorrida por los diversos templos incluirá la Iglesia Bautista, Nueva Obra Evangélica, Congregacional, Comunidad Cristiana, Adventista, Sagrado Corazón de Jesús, Vida Eterna, Bíblica de Fe Pentecostal e Iglesia Evangélica.

El miércoles 13 de marzo se programó el acto central por el 131º aniversario de la ciudad y el 233º aniversario del natalicio del Gral. Francisco Ramírez, del que participará la Banda Municipal de Música de Nogoyá, frente al Monumento al General Francisco Ramírez, entre Bv. Presidente Perón y Bv. San Martín, a las 18.00, siendo día feriado en la ciudad.

El jueves 14 habrá un Noche de Teatro, desde las 20.30 en la Casa Municipal de la Cultura, presentándose La que sigue y Mi nieto ¿dónde está?, ambas obras del elenco Nunca es Tarde; y ¿Lobo está?, del elenco municipal de teatro adulto Los Ramírez. Finalizada la última función, se desarrollará un debate de las obras.

El viernes 15 se expondrá la Feria del Libro, en la Biblioteca Popular Luis Etchevehere. A partir de las 10.00 se ofrecerá un espectáculo de títeres para escuelas primarias (turno mañana) y vecinos; a las 15.00 para escuelas primarias (turno tarde) y vecinos; y a partir de las 18.00 una exposición y muestra de diferentes editoriales, como Abrazo ediciones junto a Melé Graglia, Ediciones del Clé, Palabras Mágicas, Palabras con colores de Adriana Franco y demás expositores de la zona.

Luego se anuncia la presentación de escritores invitados. A las 18.30 será el turno de Melé Graglia con su libro infantil Lola, la caracola; a las 19.30 Víctor Acosta ofrecerá Con acento entrerriano; y a las 21.00 estará presente el Dúo de guitarras de Mauricio Laferrara y Diego Espíndola, con músicos invitados como Nadia Sturtz, Daniel Ren, Miqueas Leyra. Además estarán César y Cele Pazo y el Coro Municipal Allegro Coral.

Festejos y algo más

La parte musical tendrá su epicentro los días sábado 16 y domingo 17. El sábado 16 de marzo se presentarán desde las 20.30 Los Reyes, Marcapasos, Los Tacuma, Ballet Oficial de Danzas Ramírez Festeja, Litoral Tagüe, Canción Ramírez de mi Entre Ríos, Fragla, Matt Hungo & la Hot Band y Los Totora, que es el número nacional elegido para cerrar esa noche.

El domingo 17, desde las 16.00, en el Parque de la Democracia, será el turno de Carlos Galiussi y Tino Buchamer, Mundo, Parjo y Lanteojos Band, Dúo Roskopf – Lell, Caña con ruda, Alegres Inmigrantes, Esperanza Litoraleña, Reflejos de tradición, Fungus, Dubius, Pas de Dance, Eclipse, Nuevas Raíces, Gaby y los Auténticos y Maravillas Alemanas.

“Apuntamos a festejos pero también a generar a conciencia sobre determinados temas, y a ser una vidriera de nuestros artistas y nuestra gastronomía. Tratamos de buscar horarios acordes para permitir que todos los interesados puedan participar, no solo la gente de Ramírez, sino de la región, y todo es con entrada libre y gratuita, para que lo económico no sea un condicionante para nadie”, indicó Herbel.

Explicó que se contará con un patio de comidas con los sabores de la gastronomía local, como pirok (Colectividad Alemana), torta asada (Ballet Reflejos de Tradición), pizza a la parrilla (Peña Solidaria), asado con cuero (equipo que participó en la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale) y cerveza artesanal. Además, se sumarán otras instituciones locales con más ofertas gastronómicas. “Este año, como novedad, tendremos el denominado Espacio Gurises, un lugar destinado a los más chicos”, comentó.

“Queremos respetar la presentación del Ballet Oficial, que hace un gran trabajo, incluyendo a casi todas las academias locales; y también la muestra de un nuevo videoclip con una canción dedicada a General Ramírez. Convocamos no solo a grandes artistas locales, sino también a aficionados, a aquellos que están dando sus primeros pasos. Queremos que todos tengan su oportunidad en este festejo que es, sobre todas las cosas, inclusivo”, agregó Herbel.

“Tenemos muchos músicos y para muchos es la oportunidad de mostrarse ante el público masivo por primera vez. Todo lleva ensayo, tiempo, nada se improvisa y eso nos parece saludable y creemos que merece nuestra atención y colaboración para permitirles mostrar lo que con tanto esfuerzo logran. El Ballet, con 60 bailarines en escena, está desde hace un buen tiempo ensayando para este festival. Es gratificante ese sentido de pertenencia”, dijo.