El pasado jueves 29 de octubre el Presidente Municipal, Gustavo Vergara, e integrantes del equipo de gobierno, mantuvieron una reunión con autoridades policiales de la localidad a quienes les manifestaron su preocupación por la sucesión de encuentros sociales masivos en la vía pública, poniéndose desde el municipio a disposición para colaborar en operativos de control.

“Conscientes del cansancio que las restricciones al esparcimiento generan en la población, como de sus consecuencias sobre la salud emocional de nuestros vecinos, estamos trabajando en la elaboración de protocolos “Ocio Responsable” que permitan retomar actividades recreativas en un marco seguro desde el punto de vista sanitario”, indicó Vergara agregando que “Sin embargo, actualmente estas actividades son expresamente prohibidas por el Decreto 605/2020 del Gobierno Nacional, con el objetivo de reducir la transmisión del Covid-19 en especial hacia los grupos más vulnerables”.









Tras el encuentro y pasado el fin de semana, este lunes desde la Municipalidad de General Ramírez, se solicitó al Gobierno provincial el habilitar eventos sociales con una concurrencia mayor a 10 personas – en espacios abiertos o cerrados – siguiendo protocolos de bioseguridad enmarcados en lo que se lo denominó protocolos “Ocio Responsable”.

En la solicitud se considera que transcurridos casi 8 meses desde el inicio del Aislamiento Social y Preventivo, “es necesario avanzar en el restablecimiento de actividades aun restringidas apuntando a una “nueva normalidad” que permita minimizar las consecuencias psicosociales y económicas que emergen con gran celeridad y amplían el espectro de los daños ocasionados por la pandemia de Covid 19”.

En este sentido, se explica que el pedido acompaña el reclamo del amplio sector de profesionales y pequeños comerciantes vinculados a la organización de eventos sociales, recreativos y culturales: fotógrafos y realizadores de videos, servicios gastronómicos, servicios de sonido e iluminación, bandas musicales y solistas, DJs, decoradores, entre otros.

Los fundamentos que se presentaron para dicha solicitud, expresan que “Desde el punto de vista económico, el tejido productivo de nuestras localidades requiere una mayor reactivación ofreciendo a los sectores más afectados restablecer un ingreso económico regular, afrontar gastos corrientes, abonar sueldos o lograr el sustento familiar”.

Seguidamente se expresa que “Por otra parte, nos preocupa la integridad psíquico-emocional de la población, en especial de niños y jóvenes. Quienes han sido clínicamente menos afectados por el Covid-19 y han visto restringida las posibilidades de sociabilidad por el aislamiento o la suspensión de actividades habituales, tales como escuelas, prácticas deportivas, expresiones culturales, celebraciones religiosas y eventos recreativos”.

Es por esto que ante la proximidad de la época estival donde en los últimos meses del año es habitual la realización de colaciones, recepciones y también eventos propios de la época; desde el municipio solicita habilitar eventos sociales de:

Hasta 100 personas en espacios cerrados, 1 persona cada 5 m2.

Hasta 300 personas en espacios al aire libre, 1 persona cada 20 m2.

Medidas de bioseguridad adaptando los protocolos ya vigentes

Firma de COMPROMISO SOCIAL por parte del/los realizadores para el cumplimiento de las normas