Según indicaron las autoridades, los efectivos se encontraban desarrollando distintos controles preventivos en barrios y espacios públicos de la ciudad, cuando fueron alertados sobre la conducta alterada de un grupo de personas que estaba generando disturbios en calle Julio Roca.

Al llegar al lugar, los agentes intervinieron para restablecer el orden y lograron pacificar la situación y detener las agresiones que se estaban produciendo. Sin embargo, dos de los involucrados —quienes presentaban lesiones— intentaron continuar con los hechos de violencia y utilizar armas blancas para atacar.

Ante esta situación, el personal policial procedió a reducir y desarmar a ambos individuos, evitando que el conflicto escalara y garantizando la seguridad de las personas presentes.

Tras el procedimiento, desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso el traslado de los dos hombres, vecinos de General Ramírez de 35 y 33 años, quienes quedaron detenidos en la Alcaidía Policial de Diamante.

Los detenidos permanecerán alojados en esa dependencia mientras se desarrolla la sustanciación procesal correspondiente, dado que fueron aprehendidos en situación de flagrancia durante el episodio.