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Ramírez comenzó a festejar sus 131 años
En General Ramírez la semana de festejos por los 131 años de la ciudad comenzó ayer lunes 11 de marzo, con la pintada de un mural en el Paredón Vizental, a cargo del artista plástico Mario Lange, del cual participaron diversos establecimientos educativos de la ciudad.
Las actividades programadas para este martes 12, se anunció a partir de las 20.30 horas, con La Noche de los Templos, organizada por Iglesias Unidas y el Municipio, en conjunto. La recorrida por los diversos templos incluirá la Iglesia Bautista, Nueva Obra Evangélica, Congregacional, Comunidad Cristiana, Adventista, Sagrado Corazón de Jesús, Vida Eterna, Bíblica de Fe Pentecostal e Iglesia Evangélica.
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