En General Ramírez la semana de festejos por los 131 años de la ciudad comenzó ayer lunes 11 de marzo, con la pintada de un mural en el Paredón Vizental, a cargo del artista plástico Mario Lange, del cual participaron diversos establecimientos educativos de la ciudad.

Las actividades programadas para este martes 12, se anunció a partir de las 20.30 horas, con La Noche de los Templos, organizada por Iglesias Unidas y el Municipio, en conjunto. La recorrida por los diversos templos incluirá la Iglesia Bautista, Nueva Obra Evangélica, Congregacional, Comunidad Cristiana, Adventista, Sagrado Corazón de Jesús, Vida Eterna, Bíblica de Fe Pentecostal e Iglesia Evangélica.