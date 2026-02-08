Antes de subir al escenario Luis “Pacha” Rodríguez, en el marco de la 35ª Fiesta Nacional del Mate, el cantante y compositor Raly Barrionuevo compartió sus sensaciones por volver a formar parte de uno de los festivales más emblemáticos del Litoral y reflexionó sobre la música, la creación artística y el valor de los encuentros culturales.

“Es la tercera vez que vengo al festival”, contó el artista, y destacó el clima particular que se genera en este tipo de eventos. “En un festival somos muchos los artistas, gente que conozco y quiero. Recién me crucé a Mario de Los Nocheros; eso pasa en los festivales, nos cruzamos ahí. Uno viene a darlo todo el tiempo que le den para estar en el escenario”, expresó, minutos antes de su presentación ante el público que colmó el predio.

Barrionuevo explicó que, si bien desde hace tiempo viene desarrollando un formato unipersonal, en algunos festivales decidió sumar voces invitadas. “Hoy en algunos festivales he invitado a dos amigas mías que me acompañen”, señaló, en referencia a una propuesta que busca enriquecer el clima del show y el intercambio artístico.

Al hablar del sentido de su obra, el músico remarcó que su intención es aportar belleza a través de las canciones. “Trato de aportar un poquito de belleza con lo que uno puede hacer en este paso efímero. Hablo de la existencia, de los ancestros, de todo lo que hemos heredado de la música, y trato de transformarlo en un aporte que haga, aunque sea un poquito, más lindo el mundo en el que vivimos”, reflexionó.

En ese camino, subrayó que por encima de los nombres propios están las obras. “Las canciones son las protagonistas, porque son las que quedan. Uno se va, no sabemos cuándo, pero las canciones quedan”, afirmó, destacando el carácter trascendente de la creación artística.

Barrionuevo también hizo hincapié en la importancia de interpretar y valorar el repertorio de otros autores que lo marcaron a lo largo de su vida. “Si alguna vez agarré un lápiz, un papel y mi guitarra para escribir canciones, fue porque otros lo hicieron antes. Ojalá eso suceda en el futuro con chicos que se vean motivados, porque si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier chico”, sostuvo.

Con su presencia en la Fiesta Nacional del Mate, el músico volvió a reafirmar el espíritu de un festival que celebra la cultura, el encuentro y la música como patrimonio colectivo, en una noche donde las canciones —tal como él mismo lo expresó— fueron las verdaderas protagonistas.