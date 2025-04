El abogado y ex senador por la Unión Cívica Radical (UCR), Raimundo Kisser, se pronunció sobre diversos temas de la agenda política, tanto partidaria como provincial y nacional. En declaraciones al portal Debate Abierto, abordó el proceso de renovación de autoridades dentro de la UCR entrerriana, la situación política del gobierno nacional y las elecciones legislativas de este año.

Crítica a la gestión de Milei

Kisser realizó una fuerte crítica al presidente de la Nación, Javier Milei, al señalar: "Nunca he visto un presidente tan extorsionador hacia los gobernadores, y lo mismo está queriendo hacer con las intendencias para tratar de imponer a presión lo que evidentemente no todos están convencidos". No obstante, reconoció algunos aciertos en la gestión actual, como la reducción de estructuras innecesarias del Estado, aunque advirtió sobre posibles nuevos actos de corrupción en la administración de Milei, especialmente en lo referente a las criptomonedas.

"Este curro de Milei con las famosas criptomonedas o falsas criptomonedas... en política es muy difícil que las cosas se hagan gratis, y evidentemente acá no han salido a aclarar debidamente todo esto", agregó.

Asimismo, señaló el deterioro de la imagen presidencial: "Vemos día a día caer la imagen de Milei, el riesgo país aumenta, no termina de cerrar con el FMI y no hay un plan de gobierno". Cuestionó además la afinidad de Milei con líderes internacionales de ultraderecha como Donald Trump, calificándola de "un acto de locura".

Internas en la UCR y la posibilidad de ser gobierno

Sobre la situación interna de la UCR, Kisser destacó la importancia del proceso de renovación de autoridades y la necesidad de respetar la Carta Orgánica del partido. En este contexto, mencionó la impugnación a la candidatura de Francisco Azcué, actual intendente de Concordia, afirmando que "se lo advertí a Azcué de que podía sufrir esta impugnación, porque evidentemente no reunía los requisitos". Sin embargo, reconoció su labor municipal y dejó abierta la posibilidad de que Azcué pueda ser candidato a gobernador en 2027.

Kisser respaldó a Alicia Oviedo para liderar el partido en la provincia, destacando que "el partido hay que reforzarlo, fortalecerlo, abrirlo y hacerlo participativo". En cuanto al futuro político de la UCR en Entre Ríos, enfatizó: "No quita que en 2027 nos toque a nosotros ser gobierno de la provincia".

Necesidad de un recambio legislativo

En relación con las elecciones legislativas de este año, Kisser sostuvo que "tenemos que cambiar a algunos protagonistas, no podemos seguir teniendo los mismos legisladores, como el caso de Benedetti y Olalla; necesitamos otro rol protagónico". Reclamó una representación legislativa más fuerte para la provincia, que "no sea un furgón de cola y represente realmente al partido".

Sobre una posible alianza con La Libertad Avanza

Consultado sobre la posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza (LLA), Kisser fue categórico en su postura personal: "No soy partidario, creo que no tenemos absolutamente nada que ver y a medida que pasan los días uno se da cuenta que LLA está haciendo lo que todos presagiábamos: se está desgranando y autodestruyendo". Argumentó que el partido oficialista muestra "desprecio y autoritarismo" en su gestión interna, citando la expulsión de dirigentes clave como Ramiro Marra en Buenos Aires.

No obstante, Kisser aclaró que se ajustará a lo que decida el Congreso de la UCR: "Alicia Oviedo ha sido muy prudente, y me ceñiré estrictamente a lo que el Congreso resuelva".

Denuncias de corrupción y crítica a Frigerio

Finalmente, Kisser se refirió a los casos de corrupción en gestiones anteriores en Entre Ríos, incluyendo la administración de Sergio Urribarri y Gustavo Bordet. Criticó al actual gobernador, Rogelio Frigerio, por no denunciar irregularidades en organismos provinciales como Iosper, Vialidad e Iafas. "Si hay irregularidades, tiene que existir alguna denuncia, y no hay ninguna. No hay que ser complaciente con la corrupción", concluyó.