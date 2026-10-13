La ciudad santafesina de Rafaela será sede desde este miércoles 14 de octubre de la muestra industrial “En el Centro de Todo”, una propuesta que busca ir más allá de las exposiciones tradicionales para convertirse en un espacio de vinculación empresarial, generación de negocios y debate sobre el futuro productivo argentino.

La actividad se extenderá hasta el viernes 16 en la Sociedad Rural de Rafaela e incluirá conferencias, rondas de negocios, encuentros de networking y conversaciones estratégicas sobre los principales desafíos que enfrenta la industria nacional.

Uno de los puntos de interés para Entre Ríos será el debate sobre la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y la provincia entrerriana, como plataforma para impulsar inversiones, mejorar la competitividad y fortalecer las cadenas de valor.

La muestra es organizada por NC Producciones, junto con el Gobierno de Santa Fe, el Gobierno Municipal de Rafaela, la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR), Región Centro y Prom Argentina.

Una agenda para debatir el desarrollo industrial

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Gabriel Corrado; el presidente de la muestra, Juan Carlos Basso, de NC Producciones; y la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo de la Municipalidad de Rafaela, Patricia Imoberdorf, presentaron los principales objetivos del encuentro.

La propuesta apunta a reunir a empresarios, universidades, instituciones, organismos públicos y referentes sectoriales para debatir las condiciones necesarias para fortalecer la producción.

“Queremos que sea mucho más que una exposición tradicional. La concebimos como un espacio donde empresarios, instituciones, universidades y gobiernos puedan encontrarse para debatir, generar vínculos y construir oportunidades concretas”, explicó Corrado.

La agenda contempla temas como política industrial, macroeconomía, competitividad tributaria, infraestructura, transformación digital, educación técnica, formación de talento y desarrollo territorial.

Entre las actividades se destaca la conferencia La industria en el centro: hacia una nueva agenda productiva para Argentina, que abordará las condiciones necesarias para promover inversiones, innovación y generación de empleo.

También se analizarán las transformaciones de las cadenas globales de valor, el impacto de los cambios geopolíticos y tecnológicos y las oportunidades que se abren para las empresas argentinas.

Otro de los espacios estará dedicado a los sectores estratégicos de la economía, con especial atención a la energía, el petróleo, el gas, la minería y el agro, y su capacidad para generar inversiones y demanda para las industrias proveedoras.

La innovación y la transformación digital tendrán un lugar destacado, con debates sobre inteligencia artificial, automatización, utilización de datos y nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos.

La Región Centro, en el debate sobre competitividad

La articulación regional será uno de los ejes de la muestra. La organización trabaja para reunir a gobernadores, ministros y referentes institucionales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos en una conversación sobre el potencial de la Región Centro para impulsar el desarrollo industrial argentino.

La infraestructura, la innovación, la integración económica y la competitividad serán algunos de los temas previstos.

Para las empresas entrerrianas, estos asuntos resultan relevantes por las posibilidades de fortalecer vínculos comerciales con industrias de las provincias vecinas, ampliar mercados y participar en cadenas de abastecimiento de alcance nacional.

La propuesta también busca profundizar el intercambio entre el sector privado, las universidades, los centros tecnológicos y los organismos públicos, con el objetivo de identificar oportunidades de cooperación y desarrollo.

FADELRA debatirá cómo construir territorios competitivos

Otro de los espacios destacados será la conferencia organizada por la Federación de Agencias de Desarrollo de la República Argentina (FADELRA), titulada Cómo construir territorios competitivos: instituciones, innovación y articulación para impulsar el desarrollo productivo.

La actividad reunirá a representantes de agencias de desarrollo, universidades, centros tecnológicos, entidades empresarias y especialistas de distintas provincias para intercambiar experiencias sobre el crecimiento de las economías regionales.

Daniel Frana, director ejecutivo de ACDICAR y secretario de la Comisión Directiva de FADELRA, señaló que el desarrollo no depende exclusivamente de las empresas o de los gobiernos, sino también de la capacidad de las instituciones para trabajar de manera coordinada.

“Los territorios que logran desarrollarse no son necesariamente los que cuentan con más recursos naturales o mayores presupuestos, sino aquellos que consiguen conectar empresas, conocimiento, financiamiento, talento e instituciones detrás de objetivos comunes”, sostuvo.

El encuentro tomará como referencia la experiencia de Rafaela, ciudad reconocida por su trayectoria de articulación entre el sector público, las empresas y las instituciones intermedias.

La intención será analizar cómo sostener proyectos colectivos en el tiempo, fortalecer los ecosistemas productivos y generar mejores condiciones para la inversión, la innovación y el empleo.

Tres rondas de negocios para generar oportunidades comerciales

La muestra tendrá una agenda específica para promover encuentros entre empresas, grandes compradores y proveedores. Se realizarán tres rondas de negocios, una por jornada, con reuniones previamente coordinadas para facilitar contactos y oportunidades comerciales.

Miércoles 14: grandes compradores y cadenas de valor. La primera ronda estará orientada a vincular industrias y proveedores con grandes compañías de sectores como energía, minería, alimentos, agroindustria y manufactura.

Entre las empresas anunciadas figuran EPE, Litoralgas, Techint, Maniagro Argentina, Sinteplast y Adecoagro.

El objetivo será facilitar el contacto con las áreas de compras y abastecimiento de estas organizaciones e identificar posibles proveedores y socios comerciales.

Jueves 15: industria y consumo masivo. La segunda jornada estará dedicada a conectar fabricantes con supermercados, distribuidores, mayoristas, importadores y otros operadores comerciales.

Participarán, entre otras firmas, Cormorán, Grupo SAR, 2000, Montana S.A., Varsa, Alzarsi, Uniagro y Merfixsa.

La propuesta apunta a ampliar los canales de comercialización y facilitar la llegada de productos industriales a nuevos mercados.

Viernes 16: servicios, soluciones y alianzas. La tercera ronda será multisectorial y buscará fortalecer los vínculos entre industrias, comercios y proveedores de servicios especializados.

La nómina difundida por la organización incluye empresas y entidades como Limansky, El Norte, Tecnowatt, CETMA, AFG, MP Imar, Enki, Induquímica, Tauro, Inbio, Latina, Cyrus, Plasticraft, Prosenno, CEDI, AquaR, Inelpa, Fondasy, Basso y VMD, entre otras.

La modalidad de reuniones coordinadas busca que las empresas participantes puedan identificar oportunidades concretas, ampliar sus redes de contactos y avanzar en relaciones comerciales que continúen después del evento.

Acceso gratuito a la exposición

La muestra industrial se desarrollará durante las tres jornadas en la Sociedad Rural de Rafaela, con entrada libre y gratuita al sector de exposición.

En cambio, el acceso a las rondas de negocios y a las conferencias requiere adquirir el Acceso Full, que permite participar de las actividades previstas durante los tres días.

La información completa y la adquisición de entradas están disponibles en el sitio oficial: www.muestraindustrial.ar.