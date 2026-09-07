Con la fecha cada vez más cerca, Rafaela avanza con los preparativos para la primera edición de “En el Centro de Todo”, una muestra industrial que buscará alejarse del formato tradicional de exposición para convertirse en un espacio de encuentro y debate sobre el futuro productivo de la Argentina.

El evento se desarrollará los días 14, 15 y 16 de octubre de 2026 y combinará conversaciones estratégicas, rondas de negocios, networking y construcción de agenda entre empresarios, instituciones, universidades, gobiernos y referentes de distintos sectores.

En diálogo con este medio, Gabriel Corrado, presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR); Juan Carlos Basso, presidente de la muestra e integrante de NC Producciones; y Patricia Imoberdorf, secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo de la Municipalidad de Rafaela, explicaron los objetivos de la iniciativa y anticiparon algunos de los temas que estarán sobre la mesa.

Industria, competitividad y desarrollo productivo

La propuesta parte de una premisa: que la industria vuelva a ocupar un lugar central en la discusión sobre el desarrollo argentino.

Corrado explicó que el objetivo es generar un ámbito que vaya más allá de una exposición de productos y servicios. La intención es reunir a los distintos actores del entramado productivo para debatir, generar vínculos y encontrar oportunidades concretas.

La agenda incluirá temas como política industrial, macroeconomía, presión tributaria, infraestructura, transformación digital, educación técnica, talento, contexto internacional y desarrollo territorial.

Basso señaló que las conversaciones fueron pensadas para abordar los factores que actualmente condicionan la capacidad de las empresas para producir y competir, pero también para identificar oportunidades y pensar una agenda de largo plazo.

Del mundo a la fábrica: el impacto de los cambios globales

La mirada internacional tendrá un espacio destacado en la programación.

Una de las conferencias, denominada “Del mundo a la fábrica: tendencias globales que redefinen la producción”, analizará cómo los cambios económicos, tecnológicos y geopolíticos están modificando las cadenas globales de valor y qué oportunidades pueden abrirse para las empresas argentinas.

La propuesta apunta a conectar los grandes cambios internacionales con las decisiones que deben tomar las industrias en el ámbito local.

Petróleo, gas, minería y agro: los sectores estratégicos

Otro de los ejes estará concentrado en las actividades que actualmente generan grandes inversiones y movimiento económico en el país.

En “Sectores que mueven la Argentina” se analizará el impacto de sectores como petróleo, gas y minería, pero también el papel del agro como uno de los principales motores de la economía nacional.

La discusión buscará poner el foco en las cadenas de valor que se generan alrededor de estas actividades y en las posibilidades que tienen las empresas industriales, tecnológicas y de servicios de integrarse a ellas.

Inteligencia artificial, tecnología y talento

La transformación tecnológica será otro de los grandes temas de la muestra.

La inteligencia artificial, la automatización, el uso de datos y las nuevas tecnologías están modificando los procesos productivos y planteando nuevos desafíos para las empresas.

En ese contexto, la programación incluirá espacios destinados a discutir cómo acelerar la transformación digital y mejorar la competitividad.

El debate estará acompañado por otro desafío estrechamente relacionado: la formación de talento. Educación técnica, capacitación profesional, nuevas habilidades y vínculos entre instituciones educativas y empresas serán parte de la agenda.

Rafaela como ejemplo de desarrollo territorial

Una de las novedades será la incorporación de una conversación específica sobre desarrollo territorial, bajo el título “Cómo construir territorios competitivos: instituciones, innovación y articulación para impulsar el desarrollo productivo”.

Imoberdorf destacó que el desarrollo de una comunidad no depende únicamente de las empresas o de los gobiernos. También requiere de instituciones intermedias, universidades, centros tecnológicos, cámaras empresarias y agencias de desarrollo capaces de trabajar de manera coordinada.

En ese sentido, Rafaela buscará poner en discusión su propia experiencia y el proceso de articulación institucional que la ciudad sostiene desde hace décadas.

La Región Centro también estará en agenda

La Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, tendrá un espacio específico dentro de la propuesta.

La organización trabaja para reunir a gobernadores, ministros y referentes institucionales de las tres provincias en una conversación sobre el potencial de la región como plataforma para el desarrollo industrial argentino.

Infraestructura, integración regional, innovación y competitividad serán algunos de los temas previstos para ese encuentro.

Empresarios, universidades y referentes nacionales

La organización también busca reunir en Rafaela a representantes de distintos sectores del ecosistema productivo.

Entre las instituciones convocadas se encuentran entidades industriales, cámaras empresarias, universidades, agencias de desarrollo, centros tecnológicos y organismos vinculados con la innovación y la competitividad.

Además, ya fueron anunciados especialistas y referentes que participarán de las distintas conversaciones, entre ellos Diego Coatz, Ariel Masut, César Litvin, Ariel Pallaro, Juan Bosch y Marcelo Elizondo.

El desafío: generar oportunidades concretas

Para los organizadores, el objetivo de esta primera edición no se limita a reunir participantes durante tres jornadas.

La expectativa es que quienes asistan puedan llevarse ideas, contactos, oportunidades de negocios y una mirada más amplia sobre los desafíos que enfrenta el sector productivo.

“En el Centro de Todo” busca, de esta manera, posicionar a Rafaela como un punto de encuentro para empresarios, instituciones y actores vinculados al desarrollo.

La invitación que atraviesa toda la propuesta puede resumirse en una idea: volver a poner a la industria en el centro de la agenda argentina, entendida no solamente como una actividad económica, sino como una herramienta para generar valor agregado, empleo de calidad, innovación y desarrollo territorial.