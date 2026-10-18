La necesidad de generar mejores condiciones para la producción y fortalecer la articulación entre el sector público y el privado fue uno de los ejes del discurso de Gabriel Corrado, presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), durante la apertura de la Muestra Industrial “En el Centro de Todo”.

Ante representantes empresariales y autoridades de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, el dirigente destacó la trayectoria productiva de Rafaela y su entorno, pero advirtió que el desarrollo industrial requiere condiciones estructurales y decisiones políticas que acompañen las inversiones.

“Este crecimiento sostenible no ocurre de manera espontánea; requiere de las bases estructurales que lo hagan viable y la decisión política de apoyar a la producción”, sostuvo.

Infraestructura, energía y financiamiento

Corrado señaló que la competitividad de las empresas depende de factores que exceden la capacidad de cada establecimiento y requieren políticas coordinadas para resolver dificultades que afectan al conjunto del entramado productivo.

Entre las prioridades mencionó la necesidad de contar con infraestructura vial y logística adecuada para el transporte de cargas, energía garantizada, conectividad para las industrias y financiamiento accesible y de largo plazo para invertir en bienes de capital.

También reclamó un marco tributario y normativo que brinde previsibilidad a las empresas y permita planificar inversiones.

El titular del CCIRR planteó que estos desafíos deben abordarse mediante un trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y el sector privado, con el objetivo de generar condiciones que favorezcan la actividad industrial y el crecimiento económico.

Una agenda común para la Región Centro

Otro de los puntos centrales de su intervención fue la posibilidad de aprovechar la muestra como espacio de diálogo entre los sectores productivos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Corrado propuso avanzar hacia un documento de conclusiones conjuntas para la Región Centro, que permita identificar prioridades compartidas y sostener una agenda de trabajo más allá de las jornadas de exposición.

“Aspiramos a que esta Muestra actúe también como un encuentro de diálogo y elaboración de propuestas para avanzar hacia un documento de conclusiones conjuntas para la Región Centro”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que los dirigentes empresariales tienen la responsabilidad de representar las necesidades de quienes invierten y generan actividad económica, pero también de participar en la elaboración de soluciones.

La propuesta apunta a transformar el encuentro industrial en una instancia de construcción de consensos, con posibles líneas de acción para fortalecer la competitividad y el desarrollo regional.

Educación y empleo, claves para el desarrollo

Corrado también vinculó el futuro de la industria con la formación de recursos humanos y la generación de oportunidades laborales, especialmente para las nuevas generaciones.

“No hay desarrollo sostenible sin formación, sin empleo y sin oportunidades genuinas para las nuevas generaciones. Es imperativo seguir acercando las aulas a las fábricas, vinculando la capacitación con las demandas del mercado laboral”, afirmó.

El planteo pone el foco en la necesidad de fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas y las empresas, para que la formación acompañe los requerimientos del sector productivo y contribuya a ampliar las posibilidades de inserción laboral.

Para el presidente del CCIRR, la región cuenta con empresas, conocimiento y recursos humanos. El desafío, según expresó, es traducir esas capacidades en mejores condiciones de competitividad, inversiones y oportunidades de desarrollo.

La apertura de la muestra dejó así planteados varios ejes para la agenda industrial de la Región Centro: infraestructura, energía, financiamiento, previsibilidad normativa, formación laboral y cooperación entre los sectores público y privado.