La Muestra Industrial “En el Centro de Todo” quedó inaugurada este miércoles 14 de octubre, al mediodía, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Rafaela, en avenida Brasil 497. El encuentro reúne a representantes del sector empresarial, industrial y político con una agenda de actividades orientada a generar oportunidades comerciales, fortalecer alianzas y promover el desarrollo productivo.

Durante tres jornadas, la propuesta incluye charlas, conferencias y rondas de negocios para impulsar el intercambio entre empresas e instituciones. En la apertura, uno de los principales mensajes fue la necesidad de profundizar la integración productiva de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos para mejorar la competitividad regional frente a los desafíos económicos de los próximos años.

Con el acompañamiento de entidades empresariales, industriales y organismos vinculados al desarrollo productivo, Rafaela busca consolidarse como un espacio de referencia para compartir experiencias, generar proyectos y fortalecer la relación entre el sector público y privado.

Rafaela destacó su identidad industrial

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Gabriel Corrado, destacó que la ciudad tiene una trayectoria estrechamente vinculada con la producción, el empleo y el emprendedurismo.

“ Forjamos nuestra identidad alrededor del empleo, la producción y el espíritu emprendedor de nuestra gente”, expresó. También subrayó la complementariedad entre el campo y la industria como una característica central de la economía regional, capaz de generar valor agregado y nuevas oportunidades.

Corrado puso especial énfasis en el potencial de las tres provincias que integran la Región Centro, a las que consideró uno de los principales motores productivos del país. En ese contexto, señaló que la muestra representa una oportunidad para afianzar vínculos, abrir mercados y construir una agenda compartida que contribuya a mejorar las condiciones para el crecimiento de las empresas.

Rafaela Productiva 2031: planificar el desarrollo

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, reivindicó la planificación estratégica y la articulación público-privada como herramientas fundamentales del modelo de desarrollo de la ciudad.

El mandatario mencionó el uso de instrumentos como el Censo Industrial, los observatorios industrial y comercial y la Encuesta Permanente de Hogares, que permiten conocer la realidad económica y social para orientar las decisiones de gestión.

“Para tomar decisiones correctamente hay que medir y hay que conocer”, sostuvo Viotti. Según explicó, el análisis de esos datos, junto con el trabajo de las instituciones, permite definir proyectos y políticas para acompañar el crecimiento.

En esa línea, hizo referencia a Rafaela Productiva 2031, una iniciativa que propone debatir el futuro de la ciudad e incorporar a la agenda productiva otros desafíos vinculados con la educación, la tecnología y la infraestructura.

Viotti también planteó la importancia de anticiparse a los cambios internacionales y adaptar las estrategias locales a un escenario económico en permanente transformación.

“¿Qué pasa en el mundo y cómo debemos adaptarnos a esa realidad para que la ola no nos lleve puestos, sino surfearla y ser parte de la ola?”, reflexionó.

El intendente consideró que la experiencia de Rafaela en planificación y construcción de acuerdos entre el Estado y las empresas puede aportar herramientas útiles para otras localidades de la Región Centro.

Puccini destacó el potencial productivo de Santa Fe

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, resaltó la continuidad institucional de la Región Centro más allá de los cambios de gobierno y las diferencias políticas.

“No es una juntada de provincias o reuniones de las provincias, es algo constitucional que, gobierno tras gobierno, más allá de los proyectos políticos partidarios, se ha sostenido”, afirmó.

El funcionario también tomó como ejemplo la organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 para mostrar las capacidades industriales y tecnológicas de la provincia. En particular, destacó la participación de empresas santafesinas en la construcción de infraestructura deportiva de última generación, en coordinación con firmas internacionales.

De acuerdo con Puccini, esa experiencia permitió demostrar la capacidad de las empresas locales para desarrollar proyectos de gran magnitud y cumplir con plazos exigentes.

“Nos queda un expertise exportable para todo lo que viene”, sostuvo, al señalar que los conocimientos adquiridos durante la organización de los Juegos pueden aprovecharse en futuras iniciativas.

Una agenda compartida para la Región Centro

La apertura de la muestra dejó planteados desafíos que exceden las tres jornadas de actividades. La integración entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, la competitividad empresarial y la planificación a largo plazo aparecen como ejes para fortalecer el entramado productivo regional.

En ese escenario, Rafaela busca poner en común su experiencia de articulación entre empresas, instituciones y gobiernos, mientras la muestra propone generar nuevos contactos y oportunidades de negocios.

Para Entre Ríos, la integración con las provincias vecinas representa una oportunidad para profundizar vínculos comerciales y productivos dentro de la Región Centro, un espacio que busca potenciar las capacidades de cada territorio y mejorar su posicionamiento económico.