En sus más de 130 años de existencia, la Unión Cívica Radical, marcó y trazó el camino republicano donde no hubo ningún hecho acontecido en estos años en que no fuese partícipe, apoyando u oponiéndose según la legalidad del hecho en juego. En otras ocasiones desplegó banderas revolucionarias frente a regímenes autoritarios. Utilizó algunas veces la abstención electoral como muestra inconfundible de hechos graves y actitudes y principios no compartidos. Logró imponer el voto secreto, universal y obligatorio, ganando y perdiendo confrontaciones políticas solamente en las urnas. Impulsó la Reforma Universitaria. Fue el actor principal de la Democracia reconquistada, llevando a los genocidas, autores de la peor dictadura de nuestra historia, ante la Justicia.

Estos y otros acontecimientos indiscutibles hacen de la UCR una parte indisoluble de la historia y el desarrollo institucional de la República, por eso hoy nuevamente debemos, con el peso que nos da nuestra historia, afrontar responsablemente esta crisis política de la que, en parte, somos responsables.

La Unión Cívica Radical en nuestra provincia es parte de una amplia Coalición Política (Juntos por Entre Ríos), cuya organicidad permitió imponerse en las últimas elecciones, llevando a Rogelio Frigerio a la Casa Gris, siendo nuestro partido la columna vertebral de ese triunfo electoral.

Actualmente, como en todo año electoral la actividad política estará monopolizada por el armado político.

El Radicalismo Entrerriano ha citado a un Congreso (máxima institución partidaria) donde representantes de toda la provincia debatirán, entre otros, la política de alianzas donde la ideología y la metodología de quienes la componen marcarán los límites, teniendo siempre en cuenta las ideas y los intereses que los Radicales representamos y que en algunos conceptos están muy alejados del partido gobernante.

A pesar de ello algunos dirigentes radicales pretenden conformar listas electorales junto con La Libertad Avanza, tratando, sin inmutarse, de

conseguir un hipotético asiento en el tren, de una también hipotética victoria.

Sabrán estos amigos políticos que el presidente Javier Milei pertenece al Anarco Capitalismo, filosofía esta de extrema derecha que aboga por la eliminación del Estado y la sustitución de sus funciones por el mercado y las relaciones privadas. Propone además que no haya Gobierno y que las funciones de este sean cumplidas por Agencias Privadas.

La ultraderecha no es democracia

¿Que tendrá que ver esa filosofía autoritaria con nuestra historia y nuestras creencias?

Sabrán estos correligionarios que el presidente Milei se acuerda de la UCR solamente para insultarnos, despreciarnos y degradarnos verbalmente.

Este gobierno con matriz autoritaria atenta seriamente contra la libertad de prensa (pilar del sistema democrático) instando a odiar al periodismo con el fin de lograr su autocensura.

Creemos en la Educación Pública, en todos sus niveles, como herramienta fundamental para el ascenso personal y social de las personas, muy lejano al Boucher educativo como pretenden.

Creemos en la Salud Pública, la que apoyamos con hospitales dignos, con tecnología apropiada y medicamentos suficientes. La vergüenza de intentar vaciar al más prestigioso Hospital de Niños de Latino América como es el Hospital Garrahan, es solo una muestra.

El ignorar y no aceptar la diversidad sexual nos retrotrae a épocas ya superadas hace muchos años.

No creemos en la política Amigo/Enemigo, rechazando enfáticamente la condena social de quienes no comparten las ideas del partido gobernante.

Rechazamos el plan de Inteligencia Nacional (Émulo de Maduro), que en algunas manos puede tener tenebrosos fines.

No aceptamos el abandono a los discapacitados retaceando su presupuesto, mientras a la SIDE se lo duplican.

Esto y otras actitudes muy lejanas al concepto que tenemos sobre la República, sus Instituciones y la vida en Democracia, nos hace ubicar muy

lejos del partido de gobierno, A pesar de ello no son nuestros enemigos son simplemente adversarios, contra quienes vamos a luchar democrática mente y que es bueno disentir, que la política-como dije anteriormente- es diálogo, y que no hay enemigos entre los partidos políticos de esta joven e imperfecta Democracia Argentina.

Muy claramente lo decía Leandro Alem, “Son esas luchas, esas nobles rivalidades de los partidos, las que engendran las buenas instituciones, las depuran en la discusión, las mejoran con reformas saludables y las vigorizan con entusiasmos generosos que nacen al calor de las fuerzas viriles de un pueblo.

Y si seguimos el derrotero histórico, los radicales no podemos olvidar un mandato partidario de uno de nuestros líderes como el Dr. Raúl Alfonsín que nos señaló que "nos teníamos que preparar para perder elecciones, pero nunca volvernos conservadores".

Me permito, con respeto y firmeza decir que, los radicales no podemos, frente a la historia, hacernos los distraídos. No podemos traicionar nuestros principios. La Patria nos lo va a demandar.