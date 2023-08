En un movimiento que ha despertado la atención de los amantes del fútbol femenino, Racing Club ha vuelto a figurar en los titulares al cerrar la incorporación de Adriana Sachs, una futbolista de renombre internacional que recientemente participó en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda. La defensora central de 29 años, quien representó a la Selección Argentina, se ha unido a las filas de las "Académicas" en un acuerdo que ha sacudido el mundo del deporte y ha dejado a los fanáticos con altas expectativas para lo que está por venir.

Después de un paso por el Santos, Sachs ha decidido llevar su experiencia y talento a la institución de Avellaneda, firmando un contrato que la vinculará con Racing hasta diciembre de 2024. Con una carrera que ha abarcado equipos como Huracán, UAI Urquiza, Collerense (España) y Boca Juniors, donde obtuvo el subcampeonato en la Copa Libertadores 2022, Sachs llega a Racing con un bagaje de logros y una sed insaciable por el éxito.

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, respaldó la decisión de fichar a Sachs, subrayando la importancia del fútbol femenino en la agenda del club: "Nuestra ambición es que Racing sea protagonista en todos los frentes y el fútbol femenino ocupa un lugar importante en nuestra agenda. Confiamos en que su jerarquía nos aportará mucho en esta segunda mitad del año".

Pero Sachs no es la única incorporación que Racing ha asegurado en este mercado de pases. La crespense Agostina Holzheier, una prometedora delantera de 19 años con experiencia en River Plate y Gremio, también ha firmado con el club hasta diciembre de 2024. Holzheier, quien ha sido convocada en varias ocasiones a la Selección Mayor, está ansiosa por la oportunidad de contribuir al equipo: "Estoy entusiasmada por esta posibilidad. Cuando me llamaron desde Racing, no dudé".

La actitud positiva y la dedicación de Holzheier se alinean con la visión de Racing Club de fortalecer su presencia en el fútbol femenino y brindar alegrías a su apasionada base de seguidores. Daniel García, miembro de la comisión directiva responsable de la disciplina, compartió su confianza en el futuro de Holzheier y su potencial para cosechar éxitos en Racing.

En un sorprendente giro histórico, Racing también ha hecho historia al vender a Luana Muñoz al Celtic Glasgow, convirtiéndola en la primera jugadora nacional en unirse a la Scottish Women's Premier League. Esta operación no solo ha resultado en ganancias financieras para Racing, sino que también han asegurado el 20 por ciento de una futura transferencia, marcando un precedente en el fútbol femenino local.

Con estas adiciones y una mentalidad centrada en el éxito, el Racing Femenino está listo para enfrentar la Copa de la Liga que se avecina. Su primer partido, programado para el viernes 18, será contra Gimnasia y Esgrima La Plata en su terreno. La pasión y el compromiso demostrados por las nuevas incorporaciones, combinados con la determinación del equipo existente, hacen que Racing sea un contendiente a tener en cuenta en el emocionante panorama del fútbol femenino.