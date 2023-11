Crespo.- La profesora Nora Viano, docente de Química en varias escuelas de nuestra ciudad a lo largo de su extensa carrera, acaba de jubilarse de sus cargos en el sistema educativo y recibió el agasajo de colegas, amigos, padres y alumnos que en treinta años pasaron por sus clases. En diálogo con Paralelo 32 habló de lo que sabe y le apasiona: enseñar y pensar sobre temas educativos.

“Quiero reivindicar la tarea docente, porque en la sociedad actual muchos opinan sobre educación, dicen cómo hacer las cosas, pero sin conocer el tema. A menudo no opina gente preparada y vinculada al tema, hablo de cualquiera que viene y dice cómo dar clases, cómo tomar exámenes. Pero no saben que la gente que está en el aula hace mucho más que lo que la mayoría imagina: todo lo que se tiene en cuenta para cada alumno, cada examen que se corrige, cada adecuación a alumnos con dificultades. El docente siempre está teniendo en cuenta, uno por uno, a cada alumno. A menudo eso no se sabe y no se valora”, comentó durante la charla.