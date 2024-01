Crespo- Pablo Gauna es el propietario del emprendimiento Pekilandia, dedicado al alquiler de juegos inflables y mecánicos. El pasado fin de semana, encaró la doble jornada laboral que terminaría el sábado 9 de julio por la noche y arrancaría nuevamente el domingo temprano, para cumplir con los eventos que habían contratado su servicio.

Sin embargo, lo que debería haber sido un fin de semana de trabajo normal, terminó con el sinsabor de saberse víctima de un robo, que se perpetró en la esquina de calles San Martín en su intersección con Avenida Independencia; donde había quedado estacionada una camioneta F100 identificada con el logo del emprendimiento, y que en su caja de carga tenía elementos de trabajo que se encontraban cubiertos por una lona.

En el lapso en que el vehículo estuvo estacionado sobre San Martín, en la cuadra entre Independencia y Mitre, una arteria céntrica que cuenta con poca iluminación, le sustrajeron de la caja de la camioneta cuatro turbinas, una caja de herramientas, y alargues; que además de ser indispensables para que Pablo pueda desarrollar su labor; son elementos de costosos.

“Había seis, dos nacionales y cuatro importados, y se llevaron los cuatro más caros. Eso me hace pensar que el robo no fue a las apuradas ni al boleo, que sabían lo que había. Esos motores que me robaron valen alrededor de $80.000 cada uno al día de hoy. Tuve hasta que cambiar la cerradura del galpón. Si sumo todo lo que me sacaron, que son los elementos más caros, desestimando el resto de forma llamativa, ronda casi el medio millón de pesos, que es para mí una importante inversión hecha para trabajar, por eso tanta bronca y frustración”.

Denuncia y espera

El damnificado radicó la denuncia correspondiente el domingo. Presume que la puerta fue forzada y aclara que no tiene sospechas de ningún empleado “porque son gente de confianza que incluso maneja el dinero de la empresa”.

La Policía investiga el hecho y analiza por estas horas material que puedan aportar cámaras de seguridad que hay en la zona. Más allá tener sospechas de quien podría estar detrás de la logística para el robo, no descarta nada. Quiere hallar a los culpables, pero más aún, recuperar lo que es suyo.

“Soy un laburante y todo lo que tengo lo fui haciendo con sacrificio. Les pido a la gente de Crespo y la zona que, si les ofrecen estos elementos en forma personal o por Internet, estén atentos y puedan informarlo”, y agregó que de saber algo respecto al robo, o cualquier dato que pueda aportar la gente, “no duden en contactarme al teléfono 3435086438 o a través del Facebook ‘Pekilandia Inflables Oficial’”.