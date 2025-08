La obra de repavimentación de la ruta 12 entre Nogoyá y rotonda Crespo, quedó neutralizada en el día de ayer viernes, lo que significó la baja de 20 obreros, hasta tanto se regularicen los pagos a la empresa José Eleuterio Pitón SA. La neutralización significa paralización, sin que corran los plazos pactados para la terminación de la obra.

El titular de la empresa de construcciones viales y civiles, Daniel Pitón, dijo a Paralelo32 que están neutralizando la obra “porque no le asignan presupuesto desde el mes de enero, por lo que acordamos con el Distrito (de Vialidad Nacional) que la obra quede neutralizada, y también hemos informado a la gobernación de la provincia”.

Expresó Pitón que están esperando que se hagan gestiones para que se pueda resolver el tema, aunque, desde nuestra óptica, podría haber una demora significativa por cuanto la firma no ha podido presentar los últimos certificados de obra.

“Se trata de una obra financiada por el Banco Mundial, por lo que no deberían producirse estas situaciones, sin embargo, parte de las certificaciones se pagan con fondos del Tesoro Nacional, que no le está asignando presupuesto a esta obra, razón por lo que la empresa no ha podido certificar los meses mayo, junio y julio, y de aquí en adelante no se sabe que pasará, lo que no nos deja otra opción que neutralizar”, dijo el titular de la firma.

La neutralización de una obra de estas características lleva inevitablemente al despido de personal, porque las empresas deben achicar su estructura, sin opción. Es lo que acaba de suceder con 20 trabajadores, que seguramente serán convocados al reincorporarse si la situación se normaliza.

Situación de Vialidad Nacional

La disolución de Vialidad Nacional, cuyas funciones y personal se distribuirán entre el Ministerio de Economía y la Gendarmería nacional, es en parte responsable de estas situaciones. El organismo continúa funcionando como tal, gracias a una medida cautelar a la que hizo lugar la justicia, pero esa situación de precariedad no favorece su normal funcionamiento.

Esta reorganización ha generado preocupación en diversos sectores, especialmente por la continuidad de obras en curso y el impacto en el empleo y la articulación público-privada, según la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).

En cuanto a las obras en curso, Vialidad Nacional llevaba adelante más de 300 proyectos en todo el país, con una inversión superior a los $700 mil millones de pesos, según información de Argentina.gob.ar. Estas obras incluían la construcción de autopistas, autovías, pavimentación de rutas y caminos, así como obras de rehabilitación, mantenimiento y seguridad vial. En la provincia de Entre Ríos se estaban ejecutando más de $37 mil millones en obras que beneficiarían al sector productivo y al turismo, según información de Argentina.gob.ar. Seguramente el gobierno nacional tendrá algo para decir al respecto en los próximos días.