La apertura se desarrolló con la participación de la totalidad de las referencias inmobiliarias del país, legisladores nacionales y provinciales, presidentes municipales, concejales, funcionarios, y autoridades de entidades vinculadas a la cadena de valor del bien inmueble.



En la apertura además de la CPI Armándola pronunciaron sendos discursos el presidente municipal Enrique Cresto, el presidente de la Cámara de diputados, Ángel Giano, y el senador por Concordia Armando Gay, quienes participaron activamente en la sanción del proyecto que modifica la Ley 9739 en lo que refiere al ejercicio del corretaje inmobiliario.



A propósito, gran parte del discurso de la presidenta del Colegio estuvo destinado a poner en valor la modificación que exige en la provincia de Entre Ríos tener título universitario de grado específico para el ejercicio de esta profesión.



Hizo un agradecimiento especial a la Municipalidad de Concordia en la persona del intendente por el acompañamiento brindado para este acontecimiento y en su momento a todos los legisladores de la provincia que hicieron posible la sanción de la ley, así como al propio gobernador Gustavo Bordet.



Armándola recordó que Entre Ríos tuvo el primer Colegio y con la nueva legislación ratifica una posición de “liderazgo” en el país por ser el primero que establece este requisito para el ejercicio profesional.



“Siento orgullo por el Colegio, por poder contar con esta ley y orgullo, como entrerriana, por haber tenido el acompañamiento de los legisladores de todo el arco político”, enfatizó.



Aludió al trabajo articulado con los municipios, entre los sectores público y privado, para apuntar que “los inversores van a invertir donde la gente quiera vivir”.



En otro orden, Armándola destacó “la visión de desarrollo territorial que tenemos tan arraigada” en el Colegio; manifestó que “nos gusta pensar, decir y hacer en coherencia” y diferenció congresos como el que se está realizando de aquellos que solo muestran productos. “Nosotros venimos a reflexionar, a pensar, a ponernos a disposición, a construir inteligencia colectiva”.



Por su parte, el intendente Cresto manifestó su satisfacción porque el Congreso se realice en Concordia y felicitó a la comisión directiva por “el empuje que le pone” a las iniciativas que toma. Se mostró crítico de un país centralista y abogó “por tener propuestas federales”.



Compartió su experiencia en la presidencia municipal desde hace 7 años –está cumpliendo su segundo mandato- cuando llegó con un plan de desarrollo trabajado con los equipos técnicos y las dificultades, ya en la gestión, para poder llevarlas a la práctica.



Destacó que la Municipalidad tiene un Código de Ordenamiento Urbano territorial confeccionado con la participación de las organizaciones de la ciudad” y precisó que “en 8 años no aprobamos ninguna excepción. Todo se hizo en base al Código”.



En su discurso, afirmó que “Concordia es la capital económica de la provincia” y “una ciudad de oportunidades” donde “las puertas están abiertas para todos los que quieran venir a invertir”.