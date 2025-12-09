Con la tradicional bendición de las aguas, Concepción del Uruguay dejó oficialmente inaugurada su temporada de verano este lunes 8 de diciembre. La ceremonia, realizada en el Balneario Itapé, fue encabezada por el intendente José Lauritto y contó con la presencia de autoridades municipales, representantes del sector turístico y trabajadores de los balnearios.

El acto central estuvo a cargo del diácono Rubén Osvaldo González, quien ofició la bendición de las aguas, un gesto simbólico que cada año marca el inicio de las actividades recreativas en las costas de la ciudad. Con este ritual quedaron formalmente habilitadas las cuatro playas públicas: Paso Vera, Banco Pelay, Isla del Puerto e Itapé. Todas ellas comienzan la temporada con servicios en funcionamiento y equipos de guardavidas distribuidos en cada sector.

Un trabajo sostenido para mejorar los balnearios

Durante la inauguración, la directora de Turismo, María Laura Saad, destacó el esfuerzo conjunto que permitió llegar a esta nueva temporada con importantes mejoras en infraestructura y servicios. Subrayó que las obras realizadas respondieron a una decisión política del intendente Lauritto y fueron financiadas íntegramente con recursos municipales.

Saad detalló los trabajos efectuados en cada playa, desde el embellecimiento de Isla del Puerto hasta las mejoras en Itapé y Banco Pelay, además del acompañamiento sostenido en Paso Vera. En este sentido, remarcó el rol fundamental de los equipos municipales: “Hay mucha gente detrás: el personal de suministros, obras públicas, obras sanitarias y cada trabajador de los balnearios que estuvo permanentemente abocado a esto”.

El regreso del camping y nuevas áreas para visitantes

Uno de los anuncios más celebrados fue la recuperación de espacios de camping en diferentes balnearios. Luego de varios años, la ciudad volverá a contar con áreas destinadas a esta actividad en Banco Pelay y Paso Vera, mientras que Itapé y Pelay sumarán espacios acondicionados para motorhomes. Estas propuestas buscan fortalecer la oferta turística y diversificar las opciones para visitantes y residentes.

La directora también destacó el compromiso de los concesionarios que, con inversión y trabajo diario, acompañan la temporada. Mencionó especialmente a la familia Bozzolo en Itapé; a los jóvenes Nahuel Abud y Nazareno Pescio en Paso Vera; y a la familia de Gabriel Rey, responsables de la cantina y camping en Banco Pelay. Además, valoró el funcionamiento de los servicios en Isla del Puerto, como la terraza, el camión cervecero y los patios de comida.

Una temporada pensada también para los vecinos

En un contexto económico complejo, Saad subrayó la importancia de ofrecer propuestas accesibles para la comunidad local: “Sabemos que el 57% de la población tal vez no pueda viajar; eso nos obliga a redoblar esfuerzos para brindar mejores servicios en nuestra ciudad”.

Con ese objetivo, el municipio apuesta a que la temporada sea una oportunidad tanto para uruguayenses como para turistas. “Que sea una gran temporada turística para Concepción del Uruguay y para los uruguayenses —expresó Saad—, para que puedan disfrutar de forma tranquila y segura, cuidando estos espacios que el municipio puso en valor”.