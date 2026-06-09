“Estar en Valle María para inaugurar la planta de agua es un momento de mucha satisfacción. Este fue un objetivo que nos trazamos al inicio de la gestión, el intendente definió que la planta era una obra prioritaria, y tener agua dulce y de calidad en una ciudad mejora sustancialmente las condiciones de salud de la población”, afirmó el gobernador.

“Por ahí son cosas que no se miden y no están dentro de las estadísticas, pero el agua dulce tratada en una planta moderna como ésta, tiene características superiores a cualquier agua y preserva ecológicamente nuestros ecosistemas”, agregó.

“Ha sido una decisión estratégica del municipio de Valle María poder contar con una planta potabilizadora de agua, y con la obra complementaria de 1.200 metros que también se ha articulado con el gobierno provincial, que sin lugar a dudas completará la finalización de esta obra”, continuó Bordet.

A su vez, el mandatario subrayó: “Esta obra no es una casualidad ni un hecho aislado. Hemos desarrollado un plan de agua potable para toda la provincia. Estamos trabajando en grandes y en pequeñas plantas. Felicitaciones intendente por haber tomado esta decisión. Nosotros, lo que hicimos fue cumplir con nuestra parte y trabajar articuladamente como también lo hacemos con el resto de los municipios de la provincia”.

El intendente Arsenio Ortman, al hacer uso de la palabra, manifestó que «Este es un día esperado, de mucha felicidad. Valle María es una de las privilegiadas poblaciones de la provincia de Entre Ríos que va a contar con agua dulce, superficial, y de excelente calidad, gracias al trabajo en conjunto que se hizo entre la Municipalidad y el gobierno de la provincia».

«No fue una obra fácil porque hubo muchísimos inconvenientes, aparte de los técnicos, económicos, y en este aspecto quiero reconocer que nunca aflojaron desde Obras Sanitarias ni desde el gobierno provincial ni la municipalidad de Valle María”, destacó Ortman.

“Solamente me queda agradecer al gobernador y a los funcionarios de Obras Sanitarias por haber confiado en Valle María y en los vecinos. Esta obra es para mejorar nuestra calidad de vida”, redondeó.