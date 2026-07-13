La Municipalidad de Crespo concluyó los trabajos de repavimentación sobre un tramo clave del acceso norte a la ciudad. Luego de varias jornadas de obra, el sector de calle 9 de Julio, entre Misiones y Mendoza, quedó nuevamente habilitado al tránsito vehicular durante el fin de semana.

Las tareas finalizaron el viernes 10 de julio y, tras las verificaciones correspondientes, el sábado se restableció la circulación en uno de los ingresos más transitados de la ciudad.

Una intervención integral

La obra comprendió una serie de trabajos destinados a recuperar la estructura del pavimento y mejorar las condiciones de transitabilidad. Entre las principales intervenciones se realizaron el retiro de sectores deteriorados de hormigón, el fresado de la carpeta existente, el saneamiento profundo con suelo cemento en las zonas más afectadas, bacheo con asfalto en caliente y la colocación de una nueva carpeta de rodamiento de cinco centímetros de espesor.

El intendente Marcelo Cerutti destacó que estas obras forman parte de un plan de mantenimiento de la infraestructura vial pensado para prolongar la vida útil del pavimento y brindar mayor seguridad a quienes circulan por la ciudad.

"Este plan integral de obras, planificado con responsabilidad y compromiso, beneficia la transitabilidad vial con un desplazamiento continuo y seguro de personas y vehículos", expresó el presidente municipal.

Asimismo, sostuvo que las intervenciones permiten preservar la red pavimentada y seguir ofreciendo servicios de calidad tanto a los vecinos como a quienes visitan Crespo.

Continúan las mejoras

Desde el municipio informaron que la próxima etapa del plan comenzará durante esta semana sobre el Acceso Presidente Arturo Illia, en el tramo comprendido entre Las Palmeras y Saavedra, en los barrios Guadalupe y San Cayetano.

Entre ambas obras, la inversión municipal supera los 250 millones de pesos, destinados a la recuperación de dos corredores estratégicos por donde circula diariamente un importante volumen de vehículos debido a su conexión con las rutas nacionales 12 y 131.

Los trabajos previstos

La intervención sobre calle 9 de Julio abarcó aproximadamente 300 metros, mientras que en el acceso Presidente Arturo Illia se trabajará sobre un tramo de 150 metros.

El plan integral contempla tareas de saneamiento profundo con suelo cemento y mezcla asfáltica, fresado de la carpeta existente, sellado de fisuras, riego de imprimación y de liga, además de la colocación de más de 430 toneladas de concreto asfáltico.