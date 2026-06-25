Crespo.- Tras la realización de la Asamblea General de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, en la que se ratificó la continuidad de Mariela Gallinger al frente de la entidad, quedó conformada la Comisión Directiva que conducirá los destinos de la institución durante el período 2026-2027.

Luego de un cuarto intermedio destinado a la incorporación de nuevos integrantes y a la distribución de cargos, el viernes 5 de junio se oficializó la nómina de autoridades. Gallinger continuará como presidenta, acompañada por Diego Seimandi y Ricardo Unrein en las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente.

La Comisión:

Presidente: Gallinger, Mariela

Vicepresidente 1º: Seimandi, Diego

Vicepresidente 2º: Unrrein, Ricardo

Secretario: Bassi, Juan Carlos

Prosecretario: Jacobi, Mariano

Tesorero: Schaab, Ángel

Protesorero: Fontana, Matías

Vocales Titulares

1° Niderhaus, Luis

2° Schonfeld, Ivan

3° Cristian Lell

4° Haberkorn, Juan Alberto

5° Morales, Rubén

Vocales Suplentes

1° Folmer, Martin

2° Tobe, Daniel

3° Juan Pablo Pretz

4° Keiner, Edgardo

Revisor de Cuenta Titular

Schmidt, Juan Carlos

Revisor de Cuenta Suplente

Campagnoli, Miguel