Instituciones
Quedó conformada la Comisión Directiva de la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura
La entidad oficializó la nómina de autoridades que acompañará a Mariela Gallinger durante los próximos dos años.
Crespo.- Tras la realización de la Asamblea General de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, en la que se ratificó la continuidad de Mariela Gallinger al frente de la entidad, quedó conformada la Comisión Directiva que conducirá los destinos de la institución durante el período 2026-2027.
Luego de un cuarto intermedio destinado a la incorporación de nuevos integrantes y a la distribución de cargos, el viernes 5 de junio se oficializó la nómina de autoridades. Gallinger continuará como presidenta, acompañada por Diego Seimandi y Ricardo Unrein en las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente.
La Comisión:
Presidente: Gallinger, Mariela
Vicepresidente 1º: Seimandi, Diego
Vicepresidente 2º: Unrrein, Ricardo
Secretario: Bassi, Juan Carlos
Prosecretario: Jacobi, Mariano
Tesorero: Schaab, Ángel
Protesorero: Fontana, Matías
Vocales Titulares
1° Niderhaus, Luis
2° Schonfeld, Ivan
3° Cristian Lell
4° Haberkorn, Juan Alberto
5° Morales, Rubén
Vocales Suplentes
1° Folmer, Martin
2° Tobe, Daniel
3° Juan Pablo Pretz
4° Keiner, Edgardo
Revisor de Cuenta Titular
Schmidt, Juan Carlos
Revisor de Cuenta Suplente
Campagnoli, Miguel