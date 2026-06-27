Nogoyá.– Días atrás tuvo lugar la presentación oficial de la Comisión Municipal Organizadora de la 38° Fiesta Provincial de la Guitarra, que ya se ha anticipado que se llevará a cabo los días 9 y 10 de enero de 2027. El acto se realizó en la Casa de la Cultura "Profesor Juan José Antonio Segura", con la participación del presidente municipal, Bernardo Schneider; la subsecretaria de Hacienda, Economía y Finanzas, Lourdes Cappa, quien repasó el balance de la edición anterior; y la coordinadora de Cultura, Educación y Turismo, Karina Clementin, quien dio a conocer la conformación de la comisión, que funcionará de manera ad honórem.

La comisión quedó integrada por Bernardo Schneider como presidente, Karina Clementin como secretaria y Lourdes Cappa como tesorera, junto a los vocales Daniel Horacio Méndez, Daniel Alejandro Robaglio, Ceferino Ismael Reynoso, Jorge Eduardo Méndez, Claudio Orlando Guadalupe Robaglio, Héctor Antonio Muñoz, María Gimena Bolzán y Gustavo Arce.

Durante la presentación también se anunció el lanzamiento, para el mes de julio, de una rifa con una duración de doce meses, que incluirá sorteos diarios y premios especiales durante la noche de la fiesta. Asimismo, se informó que la comisión desarrollará actividades a lo largo de todo el año, las cuales comenzarán a partir del mes de agosto.