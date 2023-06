La sostenibilidad del ambiente ya no se discute solamente en términos nacionales, sino que hay un impulso internacional, y propuestas globales que intentan ordenar los esfuerzos por intentar preservar los recursos naturales y asegurar la biodiversidad. Recientemente, dialogamos sobre este tema con Sebastián Uhrig, quien se ha sumado a la fundación El Potrero para potenciar este jardín botánico como un espacio donde se puedan desarrollar los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Argentina.

Además, en una localidad agroalimentaria como la nuestra, también se discuten pautas de cómo producir y penalizaciones para quienes no las cumplan, por ejemplo, el cierre de mercados de exportación.

“Hay mucha información hoy, en redes, canales especializados, y que se replican en anuncios como el del presidente Lula recientemente sobre el cuidado del Amazonas, que tuvo receptividad en Noruega otorgándole 80 millones de dólares para contribuir a su preservación. Pero el tema no es simple de interpretar, justamente porque tiene varios modos de abordaje y todos válidos”, comenzó expresando el entrevistado y aclarando que son 17 los ODS y que fueron propuestos por el Tratado de París, donde La Argentina adhirió con miras a concretarlos en 2030: “Quien esté por fuera de ellos, es como circular en automóvil por la vía pública sin carnet de conducir. En un breve lapso no podrá comercializar, hacer intercambios de otra índole, en definitiva: no podrá hacer nada y además deberán pagar multas si no se ajustan al requerimiento standard; y como contrapartida, quienes sí cumplan tendrán exenciones u otro tipo de ayuda a la comercialización”.

Las más preocupadas son las empresas trasnacionales, multinacionales, o con intereses de compra y venta, que además realizan una producción sustentable o tendiente a ella. Dentro de estas hay diez que tienen una firme orientación en Argentina:

1. Pacto Global Argentina

2. Red Argentina de Pacto Global

3. Red Argentina de Ciudades + B

4. Grupo de Trabajo de Empresas y Humanos del Consejo Empresario Argentino (CEA)

5. Global Reporting Initiative Argentina

6. Asociación de RSE de Argentina (ARSE)

7. Fundación Avina

8. Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS)

9. CIPPEC - Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento

10. WWF - Fundación Vida Silvestre Argentina.

Cada uno de estos organismos está compuesto por múltiples empresas y varias representan a diversas marcas que, por sí misma están apoyando he invirtiendo, se asocian para cumplir con el ODS 17 y luego trabajan en más ODS.

También se ve eso en el espacio rural conocido como ‘Campo Limpio’ o CASAFE—precisó Uhrig— donde se asociaron las empresas que comercializan fitosanitarios, y ahora están migrando su impacto hacia otros eslabones (el llamado ‘R’) de la cadena de comercialización: recolección, reciclado, reutilización, etc.

Créditos para quienes cumplen

Existen varias opciones de créditos especiales para quienes contribuyen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Argentina:

• Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDEP): ofrece financiamiento a PYMES que desarrollen proyectos que promuevan los ODS en áreas como energías renovables, salud, educación, entre otras.

• Banco de Desarrollo de América Latina (CAF): ofrece créditos a empresas e instituciones que implementen proyectos que contribuyan a los ODS en áreas como infraestructura, innovación, medio ambiente y desarrollo regional.

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID): ofrece financiamiento a proyectos que promuevan el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, incluyendo iniciativas que contribuyan a los ODS.

• Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD): ofrece asistencia técnica y financiera a proyectos que promuevan el desarrollo sostenible y los ODS en Argentina.

Estos son solo algunos ejemplos de créditos y programas disponibles para quienes contribuyen a los ODS en Argentina. Es recomendable investigar y comparar diferentes opciones antes de tomar una decisión de financiamiento. “En Victoria, en el Banco Nación ya está disponible el trámite para el cuidado del bosque nativo, con un aporte de 80 millones de dólares, y los interesados pueden armar una cooperativa, fundación, u otro modo de organización particular, donde se delimite una zona y se proteja su biodiversidad; se trata de fondos no reintegrables”.

El primero de los ODS es Pobreza Cero, pero hay 16 restantes que tienden a promover un mundo que cambiará rotundamente en los próximos 7 años, no falta tanto, y quienes saben de los alcances de esta agenda 2030, ya están abocados a dar un giro copernicano en su concepción de producción.