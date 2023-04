Las elecciones generales de este domingo en Paraguay podrían variar el rumbo de la política exterior del país latinoamericano en relación a los rivales China y Taiwán, y con esto, influir en la expansión de los crecientes intereses geopolíticos de Beijing en la región, advierten analistas.

La nación paraguaya es la única de América del Sur que todavía mantiene relaciones diplomáticas con Taipéi, una situación que podría cambiar si el Partido Colorado, en el poder por más de 40 años, pierde los comicios presidenciales y en su lugar gana la coalición Concertación, cuyo candidato presidencial, Efraín Alegre, ya ha dicho que revisaría la relación con Taiwán.

Este ha sido uno de los temas más polémicos entre los candidatos favoritos en la contienda: Alegre, que cuestiona el por qué Paraguay deja de lado las oportunidades de comercio con el gigante asiático, y el candidato de los Colorados, Santiago Peña, que defiende el vínculo con Taiwán.

Como con el resto de los países latinoamericanos que han abrazado a China y sus grandes inyecciones de capital, en Paraguay la cuestión de decidir entre uno y otro lado tiene que ver sobre todo con los intereses económicos, especialmente los de los grandes productores de soja y ganaderos de ese país que quieren hacer negocios con China.

"Es el último aliado sudamericano que le queda a Taiwán. Paraguay ha estado recibiendo propuestas de China para cambiar alianzas diplomáticas, incluida la diplomacia de vacunas durante la pandemia", indicó Pepe Zhang, uno de los investigadores líderes del Adrienne Arsht Latin America Center en el Atlantic Council, un think tank con sede en Washington.

El responsable de portafolio China-América Latina de la institución, recordó que todo esto sucede apenas un mes después de que Honduras rompiera con Taiwán en favor de China, por razones mayormente económicas, según analistas.

"Desde 2017 podemos hablar de Panamá, El Salvador y Nicaragua, quienes han cambiado sus relaciones con China", dijo el experto en política exterior durante un panel auspiciado este viernes por el Atlantic Council.

Intereses económicos vs geopolíticos

"Las principales preocupaciones económicas tanto para la población como para el gobierno son tres, tanto para el actual como para el que pueda ser electo. Una es el empeoramiento de la calidad de vida de la mayoría de los paraguayos en los últimos diez años", dijo el fundador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), Fernando Masi.

Para el exasesor principal de los ministerios paraguayos de Industria y Comercia, así como de Finanzas, la segunda y tercera cuestión de interés son el "empeoramiento de las finanzas públicas" y el "alto nivel de corrupción dentro del Estado".

"En términos de Taiwán, específicamente, no hay inversión extranjera directa de Taiwán en Paraguay. Lo que tenemos es dinero de donaciones anuales que se utiliza para cierto tipo de obras públicas en Paraguay. Pero es una cantidad simbólica sin impacto real en la economía paraguaya", detalló el economista.

El "poco valor" económico en las relaciones con Taiwán contrasta con las oportunidades de negocio con China, que ha utilizado sus recursos como la llave para abrirse las puertas de América Latina, una cuestión preocupante para Estados Unidos, el principal rival geopolítico de Beijing.

"En Latinoamérica, las inversiones chinas apuntan a infraestructura física o infraestructura energética que se necesita en Paraguay", mencionó Masi.

No solo la infraestructura, "el lobby agrícola paraguayo y especialmente el de la carne de res, son una gran voz en este impulso para acercarse a China", opinó por su parte el experto en las relaciones entre Beijing y América Latina y profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del US Army War College, Evan Ellis.

A pesar de los posibles beneficios para los países latinoamericanos, Ellis señaló que entre los países que han favorecido una relación con China, entre ellos Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Panamá, "en realidad ves que el registro no es tan feliz como muchas de las personas que justificaron hacer el cambio dijeron que sería".

¿Qué podría ganar Beijing?

"China se beneficiaría al tener lazos formales con Paraguay.

Creo que hay un beneficio político directo", opinó Masi, quien argumentó que este paso jugaría en favor del reconocimiento de la política de "una sola China" que considera a Taiwán como parte de esa nación asiática, algo que Taipéi rechaza.

Para el prestigioso economista, sin el "obstáculo de Paraguay", China podría expandir su influencia en América Latina y hasta negociar acuerdos comerciales o de inversión con el bloque del Mercosur al completo.

"También podría incrementar la creciente agresividad de la República Popular China en la búsqueda de actividades en Asia por encima de Taiwán, además de que también podría aumentar la agresividad en la búsqueda de otros socios, ya sea Haití o países del Caribe, y tal vez dependiendo de lo que pase en las elecciones, incluso Guatemala", destacó por su parte Evan Ellis.

Mirando hacia adelante, Fernando Masi asegura que "no importa quien gane las elecciones el domingo, tarde o temprano el Paraguay va a establecer relaciones con China, porque no establecer relaciones diplomáticas con China es como no establecerlo con la Unión Europea, con Japón o con EEUU" y agrega que Beijing "es una potencia económica".

"Entiendo cuál es sentido de la disputa entre EEUU y China en estos momentos y entiendo por supuesto cuales son los intereses geopolíticos de EEUU y también de China en el Asia, pero nosotros como Paraguay no somos parte de ese juego, y lo que menos queremos es que volvamos a tener una suerte de guerra fría como tuvimos anteriormente en la que los países latinoamericanos teníamos nuestra independencia bastante limitada", dijo.

Para Masi, el establecer una relación diplomática con China "no necesariamente significa que dejemos de ser aliados estratégicos de los EEUU, lo seguiremos siendo", matizó.

Relación estratégica con EEUU

La expansión de la influencia china es una de las preocupaciones más acuciantes a nivel de geopolítica en la región y más allá para EEUU, por eso es importante que Washington se acerque aún más a Paraguay, una pieza clave en mantener la estabilidad en la región, debido en parte a su posición geográfica y su frontera "tripartita" con Bolivia, Argentina y Brasil.

Para EEUU, la posible elección de Ricardo Peña, exministro de Hacienda en el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) y estrecho colaborador del expresidente, podría significar retos, debido a que Cartes actualmente se encuentra bajo sanciones económicas por parte del gobierno estadounidense por sobornos y vínculos con miembros de la organización terrorista Hezbolá.

"Es importante para los EEUU, sobre todo si Peña y el partido Colorado triunfan, mantener un equilibrio estratégico. En otras palabras, es muy importante para nosotros luchar contra la corrupción, es muy importante para nosotros luchar por la democracia, pero no queremos arrinconar a nuestro aliado vital para que caiga en manos de la República Popular China", precisó Ellis.

Paraguay es uno de los mayores productores de marihuana en el continente. La batalla por la legalización de los cultivos es uno de los temas candentes en esta carrera presidencial, a la que se presentan 13 candidatos. En sus fronteras también abunda el contrabando y a nivel de gobierno se repiten casos de corrupción.

"Creo que Estados Unidos debe aumentar su apoyo al Paraguay, sobre todo el que tiene que ver con este problema de la seguridad", insistió Masi.

Ellis coincidió en que "es más importante para nosotros [EEUU] trabajar con el discurso y trabajar con las instituciones paraguayas para ayudar al gobierno paraguayo - gane quien gane- a tomar buenas decisiones que generen el mayor valor agregado y el mayor beneficio para ellos, en términos no solo económicos beneficio, sino también sus instituciones, la corrupción, etcétera".

Esa colaboración pasa también por aumentar el comercio, que se ha ido reduciendo notablemente, según trascendió en el panel.

Para Evan Ellis, es "vital" la certificación de la carne de res paraguaya en el mercado estadounidense, para que los productores puedan vender en EEUU, algo "que es muy, muy importante. Especialmente porque Paraguay cortó sus exportaciones de carne vacuna al mercado ruso debido a la invasión de Moscú a Ucrania".

Paraguay "es uno de los países que sigue cooperando relativamente con la agenda de EEUU en la región", afirmó el experto en América Latina, quien señaló que cultivar esta relación es importante sobre todo cuando países aliados de la región se acercan a Rusia y China, en referencia a Brasil, cuyo presidente Luiz Inácio Lula Da Silva viajó recientemente a Beijing y luego recibió al canciller ruso, Serguéi Lavrov en Brasilia.

"El hecho de que hayamos visto el cambio de Xiomara Castro en Honduras. El hecho de que veamos ciertos comportamientos como con [el presidente Gustavo] Petro y Colombia, como López Obrador en México, alejándose de los EEUU en materia de drogas y cooperación en seguridad, realmente ilustra la la importancia de continuar con un socio que sigue trabajando con EEUU en sus temas centrales", enfatizó.