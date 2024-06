Con la Copa América a la vuelta de la esquina, todas las miradas del fútbol mundial se centran en un nombre legendario: Lionel Messi. El capitán de la selección argentina, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, llega al torneo con la esperanza de repetir el título obtenido en 2021 y de seguir escribiendo su historia en el deporte rey.

"Todos los ojos estarán puestos en Lionel Messi y Argentina, los campeones que defenderán su título en Estados Unidos", señaló en una entrevista con la Voz de América Asli Pelit, periodista de Sportico, medio especializado en analizar las tendencias de los negocios deportivos en Estados Unidos.

Las expectativas en torno a Messi y su capacidad para llevar nuevamente a Argentina a la gloria son “enormes”, según Pelit. "Y aún más después de haber deslumbrado en la Major League Soccer defendiendo los colores del Inter Miami", agregó.

Así, Messi se perfila como el gran favorito para levantar la próxima Copa América. Su actuación en el Mundial de Qatar, donde llevó a Argentina a alzar el trofeo, lo mantiene entre los jugadore más determinantes del panorama mundial.

Además, su adaptación al Inter Miami ha sido instantánea, convirtiéndose en la pieza clave de su equipo. En su primera temporada en la MLS, Messi logró el primer título en la historia del club propiedad de David Beckham, José y Jorge Mas.

El deseo de Messi de seguir cosechando éxitos es un factor “determinante”, de acuerdo a varios analistas consultados por la VOA. En recientes declaraciones a la televisión norteamericana ESPN, dejó clara su mentalidad ganadora: "Mientras me sienta bien y pueda seguir aportando, lo voy a hacer (seguir jugando con Argentina)". "Ahora mismo solo pienso en llegar a la Copa América y poder disputarla", agregó.

Sobre su futuro en el Mundial, Messi fue realista: "Luego el tiempo dirá si estaré en el Mundial o no. Llegaré a una edad (38) en la que normalmente uno no se permite jugar un Mundial. Parecía que después del Mundial de 2022 me retiraba, ahora más que nunca quiero estar con la selección”, aseveró.

El astro argentino explicó que quiere seguir disfrutando del “momento especial” que vive la selección albiceleste. “Lo quiero disfrutar al máximo, sin pensar a dos o tres años vista, que en el fútbol es mucho tiempo", puntualizó.

De hecho, el "enganche" anunció esta semana que no formará parte del equipo de Argentina para los Juegos Olímpicos de París, ya que ya no está en una edad en la que pueda jugar en todos los torneos.

"Es difícil (pensar en los Juegos Olímpicos en este momento) porque estamos en la Copa América. Serían dos o tres meses seguidos sin estar con el club, y más que nada, no estoy en una edad para estar en todo", señaló Messi a ESPN.

A sus 35 años, La Pulga ya no es el joven prodigio que deslumbró al mundo en sus primeras apariciones con la selección. Sin embargo, la edad no ha mermado ni su talento ni su ambición. El astro argentino se ha convertido en un jugador maduro y experimentado, con una gran capacidad de liderazgo y una visión de juego única. Todos los expertos coinciden en su influencia total en todas las competiciones, ya sea a nivel doméstico con el Inter de Miami o con la selección argentina. Sin embargo, existe preocupación respecto a su salud y condición física.

Federico Saint Romain, periodista especializado en fútbol con sede en Miami, lo deja claro: "Si Messi llega en buena forma física, sigue siendo totalmente determinante. Lo ha demostrado en cada uno de los partidos en los que ha participado en la MLS o la Champions Cup", comentó en declaraciones a la VOA.

El objetivo principal de Messi en la Copa América 2024 es evidente: ganar el título. Argentina llega al torneo como una de las favoritas, y “el 10” es consciente de que tiene la responsabilidad de liderar a su equipo hacia la victoria. "Como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, la presencia de Messi en el campo siempre cambia las reglas del juego", agregó Saint Romain.

Las posibilidades de Argentina de ganar el torneo sin duda aumentan con Messi en su plantilla", explicó Benedict Ang, exjugador de fútbol en las categorías inferiores de la selección estadounidense y actualmente preparador físico en Total Shape, también en declaraciones a este medio.

Más allá del terreno de juego, los expertos anticipan un gran impacto de Messi en el evento. "Contar con una leyenda como Messi definitivamente genera más entusiasmo por la Copa América en Estados Unidos. Su mera presencia debería ayudar a atraer a audiencias televisivas estadounidenses más amplias", comentó Brian Berklich, director de marketing de la web especializada www.soccer.com.

Durante su entrevista, Berklich destacó que la llegada de Messi al Inter de Miami en 2023 desencadenó una demanda masiva de su camiseta, con más de 500.000 pedidos en menos de una semana. Asimismo, señaló que en 2021, las ventas de la camiseta de Messi generaron más de 100 millones de dólares para Adidas.

Si bien la historia de Messi en el fútbol está cada vez más cerca de terminar, la Copa América 2024 puede ser otro capítulo épico en la carrera de este ícono del deporte. Todos los ojos estarán puestos en él para ver si puede llevar a Argentina a la gloria una vez más.