Nogoyá.– El martes por la noche, en la Casa de la Cultura "Profesor Juan José Antonio Segura", se presentó oficialmente la agenda cultural, deportiva y religiosa que marcará el pulso de Nogoyá durante el mes de julio, en el marco de los 244 años de la ciudad. Del acto participaron autoridades municipales y eclesiásticas, y las palabras estuvieron a cargo del párroco Rafael Micheloud y de la coordinadora de Cultura, Educación y Turismo, Karina Clementin.

Micheloud convocó a la comunidad a renovar el vínculo con la Patrona en este aniversario: "En esta nueva fiesta, la Madre quiere reunirnos a todos. Le vamos a dar nuevamente la oportunidad de salir junto a ella, para saludarla e invitar a todos a celebrar su fiesta. Que todo lo que hagamos sea para la Gloria de Dios y el bien de los demás", expresó.

Clementin, por su parte, describió el espíritu de una programación construida de manera conjunta: "Esta agenda es el resultado del trabajo conjunto entre el municipio, instituciones, artistas, emprendedores, deportistas y vecinos. Julio será un mes especial, marca el regreso de eventos muy esperados que vuelven a realizarse con el objetivo de recuperar tradiciones y generar nuevas oportunidades para compartir", señaló.

Agenda de la primera semana

Las actividades ya comenzaron. El martes 1° de julio, la Virgen del Carmen salió en recorrido por la ciudad desde la Basílica a las 14 horas, y por la noche la Casa de la Cultura abrió la muestra fotográfica "Postales de Nogoyá", a cargo de Héctor Muñoz. El miércoles 2, la Asociación Cultural recibió la muestra del Taller Municipal de Iniciación Musical, dirigido por el profesor Julio Onetto.

Hoy las 13 horas arranca desde la explanada municipal la Segunda Maratón Competitiva y Recreativa "Aniversario Ciudad de Nogoyá", con distancias de 5 y 10 kilómetros. Por la tarde, a las 18.30, el Polideportivo Municipal será escenario de la Primera Edición de la Fiesta del Remisero Entrerriano.

El domingo 5 traerá la Celebración del Día de la Bandera de Nogoyá en la Casa de la Cultura desde las 9 horas, un Encuentro de Pelota Paleta Infantojuvenil en el Club Deportivo a las 10, y el Clásico Virgen del Carmen en la pista hípica Molino Petiso, también a las 10 horas. El lunes 6 arranca con múltiples propuestas simultáneas: la Colonia Tech de Invierno en el Punto Digital de 10.30 a 12 horas, una presentación sobre Energías Renovables en la Casa de la Cultura a las 10, una capacitación de Reanimación Cardiopulmonar en la Asociación Cultural a las 14, el inicio de la Colonia de Vacaciones de Invierno en el Polideportivo de 14 a 17 horas y a las 19.30, en la Biblioteca Popular "Fermín Chávez", la presentación del libro "La Iglesia Católica en Nogoyá", de Enriqueta Defilippe.

El martes 7 marca el inicio formal de la Novena Patronal en la Basílica a las 19 horas, jornada que se extenderá hasta el 15 de julio. También habrá plantación de árboles en distintos puntos de la ciudad por el Día Mundial del Suelo, y controles preventivos de tránsito en los accesos desde las 15 horas en el marco del operativo "Vacaciones Seguras". El miércoles 8 tendrá un acto religioso especial en la Basílica a las 16 horas, con la participación del Coro de Niños Municipal y la Coralia Cantemus bajo la dirección de la profesora Patricia Farías, y por la noche la Asociación Cultural recibirá la "Gala de la Independencia", organizada por los Amigos del Coro Polifónico Municipal (ver recuadro).

El jueves 9 de julio, a las 15 horas, la Plaza Libertad será el escenario del acto oficial y desfile cívico militar por el Día de la Independencia. Y el viernes 10 la agenda se multiplica: a las 8.30 y a las 12 horas, el Monumento al Jubileo será el punto de partida del Encuentro Sudamericano de Beach Vóley, con acto oficial de apertura al mediodía. A las 18, la Asociación Cultural presentará la obra teatral "Llena de Gracia", a las 20 se realizará el Vía Crucis camino al cementerio desde la Basílica, y a las 20.30 la Biblioteca Popular "Fermín Chávez" albergará el Concierto de Violines "Camelias", a cargo del Cuarteto de Cuerdas.

Paralelo32 continuará informando sobre la agenda de la segunda semana de julio, que concentrará los días centrales de la celebración patronal y del aniversario de la ciudad.