El fin de semana largo de noviembre llega con una agenda variada de actividades en Entre Ríos. Las fiestas populares, los encuentros musicales, las ferias de emprendedores y las propuestas gastronómicas ofrecen distintas alternativas para compartir en familia o con amigos.

Desde Paralelo32 reunimos algunas de las actividades destacadas, con especial atención a Crespo y localidades cercanas, sin dejar de lado otros eventos que pueden convertirse en una buena oportunidad para realizar una escapada dentro de la provincia.

Viale: la Fiesta Nacional del Asado con Cuero

Uno de los principales atractivos del fin de semana será la 24ª Fiesta Nacional del Asado con Cuero, que se desarrollará desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre en las instalaciones del Viale Foot Ball Club.

La celebración reunirá a 25 equipos de asadores que participarán de la competencia nacional, 37 espectáculos musicales distribuidos en tres escenarios y más de 45 emprendedores.

La propuesta incluye patio gastronómico, peñas, música en vivo y actividades tradicionales. Entre los artistas destacados estarán Lázaro Caballero, durante la jornada del sábado, y Los del Fuego, en el cierre del domingo.

Los valores de las entradas generales anunciados son de $10.000 para el viernes, $20.000 para el sábado y $15.000 para el domingo. También se pueden adquirir anticipadamente mediante la plataforma SimplePass.

La fiesta representa una de las propuestas gastronómicas y culturales más importantes de la región y una buena oportunidad para disfrutar de las tradiciones entrerrianas.

El Pingo: música, danza y gastronomía en el Fogón Entrerriano

Otra alternativa cercana será el Fogón Entrerriano, que se realizará este viernes 20 de noviembre, desde las 20:30, en el Polideportivo Municipal de El Pingo.

La actividad, impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, tendrá entrada libre y gratuita.

Durante la noche se presentarán Los Hermanos Benedetich, Estilo Diferente y Ariel El Entrerriano y su Conjunto. También participará el Ballet de la Comuna El Palenque.

La propuesta se completará con una feria de emprendedores, comidas típicas y un concurso literario, en una jornada pensada para poner en valor las expresiones culturales y las tradiciones de la provincia.

Más propuestas para recorrer Entre Ríos

La agenda del fin de semana también incluye actividades en otras localidades entrerrianas.

En Yeso Oeste, departamento La Paz, se realizará la cuarta edición del Festival de la Empanada, el viernes 20 y sábado 21, desde las 20:00. Habrá música en vivo, grupos regionales y presentaciones de danza. El bono contribución anunciado es de $15.000.

En Pueblo General Belgrano, cerca de Gualeguaychú, tendrá lugar la Fiesta de las Costumbres Argentinas, durante el sábado 21 y domingo 22. Con entrada libre y gratuita, ofrecerá música, danzas tradicionales, feria de artesanos y emprendedores, patio gastronómico y asador criollo. Además, se realizará el campeonato del sapucay y la competencia de cebadores de mate durante la tarde del domingo.

Por su parte, Oro Verde será escenario de una nueva edición del Suena Rock Fest, el domingo 22 desde las 20:00, en el Predio Multieventos. Participarán Antoñico Rocksteady Club, Bravos Muchachitos, Cárdigan, Dulces Rufianes, Abeja Reina y Viejos Calaveras, encargados de ponerle ritmo a la noche; y el acceso será gratuito.

Estas propuestas amplían las alternativas para quienes quieran aprovechar el fin de semana largo y conocer diferentes expresiones culturales y gastronómicas de Entre Ríos.

El tiempo: calor y probabilidad de lluvias durante el fin de semana

En cuanto a las condiciones meteorológicas, los pronósticos disponibles anticipan jornadas cálidas en la zona de Crespo, aunque con inestabilidad especialmente durante el sábado. Para este viernes 20 se esperan condiciones relativamente favorables, con nubosidad variable y temperaturas máximas cercanas a los 28 o 29 grados y mínimas de entre 16 y 17 grados.

El sábado 21 podría presentarse más inestable. Los modelos meteorológicos consultados señalan probabilidad de chaparrones y tormentas, con temperaturas máximas estimadas entre 26 y 29 grados y mínimas cercanas a los 16 o 17 grados.

Para el domingo 22 se prevé un descenso moderado de las temperaturas, con máximas de entre 25 y 27 grados. Sin embargo, persiste cierta incertidumbre respecto de las precipitaciones: algunos pronósticos mantienen posibilidades de lluvias, mientras que otros anticipan mejores condiciones durante la jornada.

Ante estas diferencias entre los modelos, será importante consultar las actualizaciones meteorológicas antes de realizar viajes o participar de actividades al aire libre.

Una invitación a disfrutar y recorrer la provincia

Con fiestas populares, gastronomía regional, música, ferias y propuestas culturales, Entre Ríos presenta distintas alternativas para aprovechar el fin de semana largo.

Desde Paralelo32 recomendamos consultar los horarios y posibles modificaciones de cada actividad antes de salir, especialmente ante la posibilidad de lluvias durante el sábado y el domingo.