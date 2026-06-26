Quienes estén pensando en visitar Crespo o simplemente disfrutar del fin de semana en la ciudad encontrarán una agenda variada que combina cultura, recreación y deporte. Entre el viernes 27 y el domingo 29 de junio habrá propuestas gratuitas y otras abiertas a la participación de toda la comunidad.

Un encuentro para descubrir a los escritores de Crespo

La agenda comenzará el viernes, a las 19.30, con un Encuentro Literario en el Salón Municipal (25 de Mayo 943), con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá a autores locales que compartirán con el público cómo nacieron sus libros, el camino recorrido para publicarlos y las experiencias que los llevaron a convertirse en escritores.

Entre los invitados estará Silvio Rodríguez, quien presentará Pueblo chico, un libro integrado por once relatos donde se mezclan conflictos familiares, pérdidas, violencia cotidiana y momentos de humor.

También participará Martín Torre, autor de El primer frío del otoño y Escolopendra, dos obras dedicadas al género de terror. Además, contará su experiencia como editor independiente al frente de Ediciones Casa Usher.

La jornada incluirá la participación del Taller de Escritura Creativa de la Biblioteca Popular Orientación, cuyos integrantes presentarán el libro colectivo El altercado y otros relatos.

Al finalizar las charlas habrá una feria de libros donde los asistentes podrán conocer y adquirir publicaciones de autores crespenses.

Una tarde de juegos para los más chicos

El domingo, desde las 14, la Plaza Sarmiento volverá a convertirse en un espacio de recreación familiar con la presencia de los tradicionales autitos eléctricos.

Uno de los principales atractivos será la Búsqueda del Tesoro, una propuesta en la que se esconderán diez tickets canjeables por cinco minutos gratuitos en los autitos. Además, habrá otras sorpresas distribuidas en distintos sectores de la plaza para que los chicos puedan descubrir durante la tarde.

Mucho deporte durante el fin de semana

La actividad deportiva también tendrá un lugar destacado.

El sábado, desde las 15, el Club Atlético Unión recibirá a Atlético Diamantino para disputar el tercer y decisivo partido de la final del Torneo Apertura de la categoría U15 del Nivel B de la Asociación Paranaense de Básquet. Antes habrá encuentros de Premini y Mini, mientras que la jornada concluirá con la primera final de Juveniles entre Unión "B" y Estudiantes "C".

El domingo, la Asociación Deportiva y Cultural organizará un Torneo Relámpago de Pádel, destinado a las categorías Suma 13 Mixto y Suma 15 Damas.

También el domingo, a las 15.30, el equipo de rugby del Club Atlético Unión será local frente a Echagüe de Paraná por la novena fecha del Torneo Apertura Desarrollo de la Unión Entrerriana.

El clásico que promete emociones

La programación deportiva tendrá uno de sus puntos más convocantes con el clásico crespense de fútbol.

Desde las 16, en el estadio Mundialista 25 de Agosto, Unión recibirá a la Asociación Deportiva y Cultural en el partido revancha de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga de Paraná Campaña para la categoría Sub 17.

Con una agenda que combina cultura, juegos al aire libre y competencias deportivas, Crespo vuelve a ofrecer múltiples alternativas para compartir el fin de semana en familia o con amigos, tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes lleguen desde otras localidades de la región.