Paraná tendrá una agenda cargada de propuestas durante el fin de semana largo de octubre. Las actividades incluirán ferias de producción local, espectáculos, música en vivo, gastronomía y recorridos turísticos para quienes quieran aprovechar los días de descanso sin salir de la ciudad.

Entre las principales opciones se destacan la quinta edición de Feria Diseña Paraná, la Feria Día de la Madre, la Feria Circular, las actividades de Primavera en el Gazzano y el Festival Raíces del Este. También habrá visitas al Museo de la Ciudad, recorridos pedestres y salidas del Paraná Bus Turístico.

Viernes 9 de octubre

Feria Día de la Madre: de 10 a 21, en la Costanera, zona Sala Mayo y Puerto Nuevo. Habrá emprendedores, artesanos, propuestas gastronómicas, DJ y números artísticos.

Habrá emprendedores, artesanos, propuestas gastronómicas, DJ y números artísticos. ¡Vení al Museo!: de 8 a 12 y de 14 a 18, en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, Buenos Aires 226. Entrada libre y gratuita.

Entrada libre y gratuita. El show de la Marce: El convento del bere bere: a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 60. Entradas desde $20.000, según ubicación, por boletería o a través de Tikcet .

Sábado 10 de octubre

La jornada tendrá propuestas desde la mañana, con ferias, paseos turísticos y espectáculos musicales.

Primavera en el Gazzano: de 9 a 12, en el Nodo de Economía Social de avenida Zanni. Entrega de semillas de estación, feria de emprendedores y verdurazo de productos agroecológicos. Gratis.

Gratis. Feria en tu Barrio: de 9 a 12.30, en plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay. Venta de alimentos a precios populares.

Venta de alimentos a precios populares. Feria Día de la Madre: de 10 a 21, en la Costanera, zona Sala Mayo y Puerto Nuevo.

Feria Escuela Hogar: de 10 a 18, en Don Bosco y Suipacha. Indumentaria, objetos y otros productos.

Recorrido pedestre Descubrí Paraná: a las 10.30, con encuentro en el monumento a San Martín, en plaza 1º de Mayo. Actividad libre y gratuita.

Actividad libre y gratuita. Paraná Bus Turístico: salida a las 15. El bono solidario cuesta $7.200 para mayores, $6.300 para menores de 12 años y $6.500 para jubilados con carnet. Lo recaudado se destina a la Sociedad Damas Vicentinas. Los tickets se adquieren desde las 13 en la Oficina de Informes Turísticos, en Laurencena y San Martín.

Recorrido pedestre Descubrí Paraná: a las 16, con punto de encuentro frente a la entrada principal de Casa de Gobierno, en plaza Mansilla. Gratis.

Gratis. Feria Diseña Paraná, quinta edición: de 16 a 21, en Sala Mayo, Puerto Nuevo.

Feria Circular: de 17 a 22, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, Racedo 250. Moda circular y emprendimientos de la Economía Social y Solidaria. Entrada gratuita.

Entrada gratuita. Sabores de las Ferias: de 19 a 21.30, en Mercado Sud, Perón y Villaguay. La propuesta Entre la tierra y el vino combinará vinos orgánicos y cerámica.

Euroshima y Madame Hyde en vivo: a las 19, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Habrá música, muestra de arte, stands y cantina. Entrada general $15.000 y anticipadas $10.000.

Panzaverde y Swing Sisters: a las 20.30, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Noche de música instrumental y jazz. Entradas a $15.000; reservas por mensaje privado en las cuentas de Instagram de las bandas.

Además, desde las 14 y hasta las 20 funcionará la Feria Lago Encantado, en el Parque Gazzano, con un paseo de compras de emprendedores de la zona.

Domingo 11 de octubre

El domingo combinará propuestas al aire libre, ferias y espectáculos para distintos públicos.

Feria Día de la Madre: de 10 a 21, en la Costanera, zona Sala Mayo y Puerto Nuevo.

Feria Periurbana: de 10 a 18, en el Parque Botánico Leandro N. Alem, con emprendedores y productores hortícolas locales.

Feria Escuela Hogar: de 10 a 18, en Don Bosco y Suipacha, con moda circular, alimentos, objetos y otros productos.

Paraná Bus Turístico: salidas a las 13 y a las 15. Se mantienen los valores del sábado. Los tickets se venden desde las 11 en la Oficina de Informes Turísticos.

Feria Lago Encantado: de 14 a 20, en el Parque Gazzano.

Recorrido pedestre Descubrí Paraná: a las 16, con encuentro en el monumento a Urquiza, en el Parque Urquiza. Gratis.

Gratis. Feria La Gregoria: de 16 a 20, en la zona de plaza Gregori Pérez, avenida Larramendi y calle P. Participarán emprendedores locales.

Festival Raíces del Este: desde las 17, en el Paseo de la Enfermería, en avenida Blas Parera y avenida Churruarín. Habrá patio gastronómico, feria de emprendedores, zumba, música y danza. Actuarán Guada Frías, Gualicheros, Los Hermanos Corradini y Tierra Nativa. Acceso libre y gratuito.

Acceso libre y gratuito. Glam Paraná, edición número 20: a las 19, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. El desfile y espectáculo contará con Mario Guerci como invitado especial. La actividad será a beneficio de Equus. Información y entradas al 343 415-4262.

También se podrá visitar la quinta edición de Feria Diseña Paraná, de 16 a 21, en Sala Mayo.

Lunes 12 de octubre

El último día del fin de semana largo mantendrá varias de las propuestas que se desarrollarán durante las jornadas anteriores.

Feria Día de la Madre: de 10 a 21, en la Costanera, zona Sala Mayo y Puerto Nuevo.

Feria La Nueva Alianza: de 10 a 20, en Hernandarias y Soldado Bordón, con emprendedores de la zona.

Paraná Bus Turístico: salida a las 15. Los tickets se podrán adquirir desde las 13 en la Oficina de Informes Turísticos. Valores: $7.200 para mayores, $6.300 para menores de 12 años y $6.500 para jubilados con carnet.

¡Vení al Museo!: de 16 a 19, en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, Buenos Aires 226. Entrada libre y gratuita.

Entrada libre y gratuita. Feria Diseña Paraná, quinta edición: de 16 a 21, en Sala Mayo, Puerto Nuevo.

Una oportunidad para recorrer la ciudad

Con ferias, propuestas culturales y actividades turísticas distribuidas en distintos barrios, Paraná ofrece alternativas para quienes buscan pasear, conocer la producción local o disfrutar de la música y la gastronomía durante el fin de semana largo.