Gualeguaychú tendrá un fin de semana con actividades para distintos públicos. Entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre se desarrollarán encuentros musicales, celebraciones de Halloween, una competencia de artistas que buscarán llegar al escenario de Cosquín y una jornada de automovilismo en el autódromo local.

La programación se distribuirá en distintos espacios de la ciudad, con propuestas de entrada libre y gratuita y otras que requieren inscripción.

Viernes: deporte, tradición y una fiesta solidaria

El viernes 30, de 9 a 12, el Mercado Munilla, ubicado en Costanera Sur, será escenario de una jornada que combinará deporte, salud, educación vial y tradición.

Habrá estaciones deportivas, actividades vinculadas con la salud, propuestas de educación vial y juegos de ingenio. También se realizará un recorrido histórico y educativo de la Antorcha Olímpica. El cierre estará a cargo de una presentación de música y danza folklórica, en el marco del Día de la Tradición.

Por la noche, a partir de las 22, se realizará el Rotary Fest Edición 80s en Festroom, ubicado en Bozzano 672.

La fiesta solidaria es organizada por los clubes Rotary de Gualeguaychú y Gualeguaychú Oeste. Contará con la música del DJ Federico Corfield y la presentación de la banda La 440.

Lo recaudado será destinado a completar la construcción del ala noroeste del Hogar de Ancianos.

Sábado: Halloween en los mercados municipales

El sábado 31 habrá dos propuestas para celebrar Halloween en distintos espacios de la ciudad.

La Vieja Terminal, ubicada en San Martín y Chalup, tendrá actividades de 17 a 21. La programación incluirá música, personajes, espectáculos, sorteos y entrega de dulces.

Más tarde, desde las 20, el Mercado Munilla sumará una celebración con música, baile, disfraces, juegos y concursos. También se presentará “Infección”, una experiencia inmersiva de terror que propone desafíos similares a los de una sala de escape.

Ambas actividades tendrán entrada libre y gratuita.

El Pre Cosquín 2027 tendrá su instancia clasificatoria

Durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, desde las 15, los Galpones del Puerto recibirán la instancia clasificatoria del Pre Cosquín 2027.

Cantantes, músicos y bailarines de Gualeguaychú, la región y otros puntos del país competirán en 13 rubros con el objetivo de obtener un lugar en la instancia nacional, prevista para enero en Cosquín, provincia de Córdoba.

La propuesta contará además con una feria y puestos gastronómicos. El acceso será libre y gratuito.

Domingo: Track Day en el autódromo

El domingo 1 de noviembre, el Autódromo de Gualeguaychú será sede de un Track Day organizado por Track Time Argentina.

La actividad está destinada a propietarios de autos de calle, deportivos y clásicos que quieran participar de tandas en pista.

El cronograma previsto es el siguiente:

8 a 9: inscripciones.

inscripciones. 9.30: charla técnica y de seguridad.

charla técnica y de seguridad. 10: comienzo de las tandas de la mañana.

comienzo de las tandas de la mañana. 12 a 13: descanso.

descanso. 13 a 18: continuidad de la actividad en pista.

Los horarios son aproximados y pueden presentar modificaciones.

Para participar es necesario ser mayor de 18 años y contar con un vehículo en óptimas condiciones, casco y matafuegos correctamente sujeto dentro del habitáculo.

Los cupos son limitados. Las inscripciones se realizan a través de los canales oficiales de Track Time Argentina o por WhatsApp al +54 9 3446 52-2235.