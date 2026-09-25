El último fin de semana de septiembre llega con distintas propuestas para disfrutar en Crespo. Entre el viernes 25 y el domingo 27 habrá actividades culturales, una charla abierta sobre prevención del suicidio y una variada agenda deportiva.

Teatro: “Prohibido irse en primavera”

El sábado 26 de septiembre, desde las 20:30, se presentará Prohibido irse en primavera en el Salón Municipal de Crespo.

La obra es una tragicomedia en tres actos que transcurre en el denominado “Hogar del suicida”, una clínica dirigida por la doctora Roda y su asistente Hans, donde reciben a personas que atraviesan situaciones de desesperación.

La llegada por error de Fernando y Chole modifica la vida de los personajes y da lugar a una historia que combina humor, calidez y reflexión sobre la búsqueda de la felicidad y la esperanza.

La propuesta realiza además un abordaje de la salud mental, a partir de una obra escrita en 1937 que plantea conflictos que continúan siendo actuales.

La función tendrá una duración aproximada de 2 horas y 15 minutos, con interludio entre actos.

La entrada cuesta $12.000 anticipada y $15.000 en puerta.

La dirección está a cargo de Micaela Isaac Ojeda y el elenco concertado de Crespo está integrado por Mara Rohr, Benjamín Rodríguez, Valeria Olivera, Lucas Kapp, Isabella Nicolini, Agustina Mendoza, Valentín Sanabria, Máximo Korb Sack, Itatí Pérez y Jaquelina Marizza.

Charla abierta sobre prevención del suicidio

El viernes 25, desde las 15:00, se realizará una charla abierta a la comunidad sobre prevención del suicidio en el Auditorio Municipal Eva Perón.

La actividad se desarrolla en el marco del Mes de la Prevención del Suicidio y propone brindar herramientas para comprender situaciones de sufrimiento emocional y fortalecer las redes de acompañamiento.

Entre los temas previstos se encuentran el reconocimiento de señales de alerta, cómo preguntar y escuchar, el acompañamiento sin juzgar, la actuación ante situaciones de crisis y la construcción de espacios de prevención y cuidado.

Participará Cru Argentina, organización que desarrolla distintas áreas de trabajo, entre ellas el proyecto VAS (Valores al Servicio).

La actividad es organizada y acompañada por Cru Argentina, APUNF y SUOYEM Crespo.

Folklore y música en el SUOYEM

El viernes también habrá una propuesta musical. Desde las 21:00, el salón del SUOYEM será escenario de la 2ª Peña Folklórica “Música de la Tierra”, organizada por “Amigos del Bar”.

La entrada tendrá un valor de $10.000 y la programación reunirá a Amigos del Bar, Tadeo Sosa y su conjunto, Los del Quincho, Monchi Ríos, Damián Kihn, Laureano Abrego, Brambilla, Wendler, Medrano, Sieben y Dúo Cuerda y Fuelle.

La conducción estará a cargo de Oscar Zaragoza y habrá servicio de cantina.

Deportes: una agenda con varias disciplinas

El fin de semana también tendrá distintas competencias y encuentros deportivos.

Gimnasia artística

El sábado 26 se realizará un Torneo de Gimnasia Artística organizado por el Club Atlético Unión de Crespo.

La competencia estará destinada al Nivel Escuelita, en mujeres y varones, y tendrá como escenario el salón San Pablo de la Iglesia Evangélica Luterana.

Tenis

La Asociación Deportiva y Cultural será sede del Torneo Primavera de Tenis, destinado a categorías Menores.

La actividad se desarrollará el sábado 26, de 9:30 a 18:00, y continuará el domingo 27, de 9:30 a 12:30.

Por información, se puede consultar al 3434 764786.

Vóley

La Escuela Municipal de Crespo jugará como local por una nueva fecha del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol, en la categoría Sub 12 Inicial.

Los partidos serán el sábado 26 en el estadio Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural. Crespo enfrentará a Estudiantes a las 10:00 y a Atlético María Grande a las 12:00.

Básquet

El estadio del Club Atlético Unión será escenario el sábado de seis partidos del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquetbol, correspondientes a las categorías formativas masculinas.

La programación será:

12:00: Unión B vs. Libertador San Martín – Mini.

Unión B vs. Libertador San Martín – Mini. 13:00: Unión A vs. Echagüe – Premini.

Unión A vs. Echagüe – Premini. 14:00: Unión A vs. Echagüe – Mini.

Unión A vs. Echagüe – Mini. 15:00: Unión A vs. Estudiantes – Infantil.

Unión A vs. Estudiantes – Infantil. 17:00: Unión A vs. Estudiantes – Juvenil.

Unión A vs. Estudiantes – Juvenil. 19:00: Unión A vs. Estudiantes – Cadete.

Torneo Recreativo de Primavera

El Centro de Educación Física Nº 38 organizará el sábado 26 la cuarta edición del Torneo Recreativo de Primavera.

La actividad será de 16:00 a 18:00 y tendrá propuestas de vóleibol, newcom, sóftbol, handball y otras disciplinas.

Está destinada a los alumnos del CEF, sus familias y amigos, con el objetivo de compartir una jornada recreativa a través del deporte.

Fútbol

El domingo 27 finalizará la ronda clasificatoria del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, en las categorías mayores masculinas.

En Crespo, Sarmiento recibirá a Deportivo Tabossi desde las 12:45, en el estadio Don César Bione.

La jornada comenzará con el partido de Sub 20, continuará con Sub 17 y finalizará con el encuentro de Primera división.