El primer fin de semana de octubre tendrá una amplia agenda de actividades en Crespo, con propuestas para distintos públicos. Entre viernes y domingo habrá espectáculos teatrales, encuentros comunitarios, actividades vinculadas con la inclusión, competencias deportivas y eventos especiales.

Uno de los principales atractivos será la Fiesta Popular de Teatro Crespo 2026, que se desarrolla hasta el domingo 4 con obras y espectáculos provenientes de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Corrientes.

A esto se suman el Riderfest, una nueva fecha de los torneos de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, tenis, básquet, vóley, boxeo y una cena por el 125° aniversario de la Sociedad Italiana.

Viernes 2

Una tarde para las personas mayores

Desde las 15, en el Espacio Cultural “Ramón Avero”, ubicado en Urquiza 944, se realizará una actividad por el Día de las Personas Mayores.

La propuesta contará con la presentación de la Banda de la Escuela N° 50 “República de Entre Ríos” de Paraná y la obra de teatro “La Casa de Marta”.

“Tejiendo redes: haciendo comunidad”

A las 19, en la sede de SUOYEM Crespo, en Moreno y Dr. Soñez, se realizará el encuentro comunitario “Tejiendo redes: haciendo comunidad”, en el marco del Día Internacional de la No Violencia.

La actividad propone generar un espacio de reflexión sobre las distintas formas de violencia que pueden permanecer invisibilizadas en la vida cotidiana.

Fiesta Popular de Teatro Crespo

La programación de la Fiesta Popular de Teatro Crespo 2026 continuará durante todo el fin de semana, con entrada libre y voluntaria.

Viernes 2

14:00: “Viatrix, un payaso en la luna”, de Tupé Circo Teatro, de Necochea. Salón del Colegio Sagrado Corazón. Propuesta destinada a escuelas y abierta al público.

“Viatrix, un payaso en la luna”, de Tupé Circo Teatro, de Necochea. Salón del Colegio Sagrado Corazón. Propuesta destinada a escuelas y abierta al público. 19:00: “Onírico”, del Grupo Haceme la Segunda y Cía. Teatral, de Santa Fe. Salón Municipal.

“Onírico”, del Grupo Haceme la Segunda y Cía. Teatral, de Santa Fe. Salón Municipal. 21:00: “Las Corvalán”, de Abarajala Teatro, de Viale. Salón Municipal.

Sábado 3

17:00: “Strek, el ogro que cambió la historia”, de Nunca es Tarde y Los Ramírez, de General Ramírez. Salón Municipal.

“Strek, el ogro que cambió la historia”, de Nunca es Tarde y Los Ramírez, de General Ramírez. Salón Municipal. 18:00: “Patas cortas”, de Cosifango Circo, de Colón. Plaza Sarmiento.

“Patas cortas”, de Cosifango Circo, de Colón. Plaza Sarmiento. 18:45: “Desterrada”, de Concepción del Uruguay. Sala Municipal.

“Desterrada”, de Concepción del Uruguay. Sala Municipal. 20:00: “Donde nace la crueldad”, de Experiencia Karnikaze Teatro, de Gualeguaychú. Salón Municipal.

“Donde nace la crueldad”, de Experiencia Karnikaze Teatro, de Gualeguaychú. Salón Municipal. 21:30: “Variaciones Meyerhold”, de Teatro del Guarán, de Corrientes. Sala Eva Perón.

Domingo 4

16:30: “Zombilandia”, de Cía. Ondelort, de Claypole. Salón Municipal.

“Zombilandia”, de Cía. Ondelort, de Claypole. Salón Municipal. 17:30: “Puro circo”, de Cosifango Circo, de Colón. Plaza Sarmiento.

“Puro circo”, de Cosifango Circo, de Colón. Plaza Sarmiento. 18:15: “Cadencia de zamba”, de Cronopihadas Teatro, de Córdoba. Plaza Sarmiento.

“Cadencia de zamba”, de Cronopihadas Teatro, de Córdoba. Plaza Sarmiento. 19:00: “Vetusta orquesta”, de Vetusta Orquesta, de La Plata. Salón Municipal.

“Vetusta orquesta”, de Vetusta Orquesta, de La Plata. Salón Municipal. 20:00: “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”, de LACoTei, de Crespo. Salón Municipal.

“Algo muy grave va a suceder en este pueblo”, de LACoTei, de Crespo. Salón Municipal. 20:30: acto de cierre en el Salón Municipal.

Inclusión: proyección y debate

En el marco del Mes de la Inclusión, se proyectará la película “Campeonex” y posteriormente se realizará un debate.

La actividad comenzará a las 16, en el Auditorio Municipal “Eva Perón”, y está destinada a jóvenes y adultos con discapacidad.

La propuesta forma parte de una agenda de actividades que se desarrollará durante octubre para promover la participación y la igualdad de oportunidades.

Riderfest: motos, viajes y aventura

El Riderfest se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Predio Ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura, sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.

Organizado por la agrupación Riders Entre Ríos, el encuentro reunirá a motociclistas, viajeros, emprendedores y aficionados al mundo motor.

La organización espera la llegada de más de 2.000 motos y participantes de distintas provincias argentinas, además de visitantes de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile.

Deportes

El fin de semana también tendrá una intensa actividad deportiva en distintos escenarios de Crespo.

Tenis

La Asociación Deportiva y Cultural será sede el sábado 3 y domingo 4 de un Torneo de Dobles Mixtos, organizado por la Subcomisión de Tenis. La competencia tendrá categorías A, B y C.

Para inscripciones y consultas: 343 4695076 y 343 4714990.

Fútbol formativo

El sábado 3, desde las 13, se disputará la sexta fecha del Torneo Clausura “Gurises” de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

En el estadio “Don César Bione”, Sarmiento Rojo recibirá a Cultural Celeste. En el “Eduardo Stieben Wirth”, Cultural Blanco jugará ante Seguí FBC.

La jornada comenzará con Sub 13 y continuará con Sub 11 y Sub 15.

Fútbol femenino

También el sábado se disputará la sexta fecha del Torneo Clausura “Mujeres”. San Rafael recibirá a Academia Crack Fútbol Total de Crespo, en el estadio “Eduardo Stieben Wirth”.

El encuentro de Primera división comenzará aproximadamente a las 17, una vez finalizada la jornada de divisiones formativas.

Básquet masculino

El sábado 3, desde las 18:30, Unión de Crespo “B” será local de Recreativo “B” por una nueva fecha del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquetbol, en la categoría Cadetes-U15.

Boxeo

El Polideportivo del Club Atlético Unión será escenario el sábado, desde las 20, de una nueva Gran Velada Boxística.

La programación tendrá 10 peleas y cuatro exhibiciones. El evento es organizado por Calaveras Negras y Puma Boxing y se realizará en avenida Independencia y Santa Fe.

Vóley

El domingo 4, la Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural recibirá un triangular correspondiente al Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.

La categoría Sub 12 Avanzado de la Escuela Municipal de Crespo jugará ante Rowing a las 10 y frente a Echagüe a las 12. A las 11 se enfrentarán Rowing y Echagüe.

Fútbol mayor

El domingo se disputarán en Crespo los partidos de ida de los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

En el estadio “Don César Bione”, Sarmiento será local ante:

13:15: Sarmiento vs. Atlético Hasenkamp, Sub 20.

Sarmiento vs. Atlético Hasenkamp, Sub 20. 14:55: Sarmiento vs. Litoral de María Grande, Sub 17.

Sarmiento vs. Litoral de María Grande, Sub 17. 16:10: Sarmiento vs. Deportivo Tuyango de Piedras Blancas, Primera.

En el estadio “Eduardo Stieben Wirth”, Cultural recibirá a Atlético María Grande en Primera división, desde las 16:10.

Básquet femenino

El domingo 4, desde las 20, Unión de Crespo recibirá a Unión de Santo Tomé por el Torneo Clausura de Primera división, organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino y la Asociación Santafesina de Básquetbol.

Cena por los 125 años de la Sociedad Italiana

La Sociedad Italiana de Crespo continuará con las actividades por su 125° aniversario con una cena que se realizará el sábado 3 de octubre, desde las 21.

El encuentro tendrá lugar en el Salón Evelyn, ubicado sobre Rosario Vera Peñaloza. La tarjeta tiene un valor de $50.000.

Con esta variedad de propuestas, Crespo tendrá durante el primer fin de semana de octubre una agenda que combina teatro, actividades comunitarias, cultura, deporte y encuentros sociales en distintos espacios de la ciudad.