Crespo tendrá un fin de semana con una variada agenda de actividades culturales, recreativas y deportivas. Entre las propuestas se destacan las dos jornadas de Crespo Rock, peñas organizadas por instituciones educativas, un bingo familiar, la tradicional cena de la familia del básquet y distintas competencias que convocarán a deportistas de la ciudad y la región.

A continuación, las principales actividades previstas para este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

Música y propuestas culturales

Crespo Rock: dos noches de bandas en vivo

Este viernes 13 y sábado 14 se realizará una nueva edición de Crespo Rock, organizada por RR Producciones. La actividad tendrá lugar en el predio auxiliar del Club Atlético Sarmiento, ubicado en French y Los Reseros.

El viernes subirán al escenario Somos Rock (Crespo), Despiértame (Buenos Aires), Responsabilidad Limitada (Villa Elisa), Abyssmo (Crespo), Rollando Rolla (Crespo) y Bravos Muchachitos (Santa Fe).

La programación del sábado incluirá a Murciélagos Chinos (Crespo), Trébol (Paraná), Somos Rock (Crespo), Colties (Crespo), Hijos de la Noche (Oro Verde), Astillas del Mismo Palo (Crespo) y Rompiendo Espejos (Santa Fe).

Peña escolar de la Escuela N° 54

Este viernes, desde las 20:30, la Escuela N° 54 Tomás Guido realizará su Peña Escolar en el edificio del establecimiento.

La programación artística contará con la participación de estudiantes de la institución, Hermanas Vince, Herencia Litoraleña, Los del Quincho y el Grupo de Danzas Folklóricas Yerá. La entrada será voluntaria y habrá servicio de cantina a cargo de la Asociación Cooperadora.

33ª edición de Valorando Nuestras Raíces

La Escuela N° 203 NINA Guaraní organizará el sábado 14 una nueva edición de su festival Valorando Nuestras Raíces. El encuentro comenzará a las 20:00 en el salón El Castillo y tendrá entrada voluntaria.

Actuarán estudiantes de la institución, Cantares de mi Entre Ríos, Los Mansos del Chamamé, Los Tatas del Chamamé y Grupo Tentación.

Encuentros para compartir en familia

Bingo show a beneficio de El Redentor

El sábado 14, desde las 20:30, se realizará un Bingo Show Familiar a beneficio de la Escuela N° 270 El Redentor. La actividad tendrá lugar en el Salón Esperanza.

La entrada en puerta costará $8.000 e incluirá un cartón. También se pueden adquirir anticipadas a $5.000 en Despensa Ja-Vi (Mitre 240), Vainilla (Yrigoyen 1496), La Tuerca Lubricentro Taller Mecánico (América 1364) y a través del grupo de padres de la escuela y del Jardín Rayito de Sol.

Durante la noche habrá servicio de cantina.

Cena de la Familia del Básquet

El sábado, a partir de las 21:00, se realizará la Cena de la Familia del Básquet en el salón de la Parroquia San José.

El menú estará compuesto por choricito, carne deshuesada, ensaladas variadas, papas al horno y postre helado. La propuesta incluirá música con DJ y reconocimientos a las distintas categorías del básquetbol del Club Atlético Unión.

Agenda deportiva

Pelota paleta: Copa Ciudad de Crespo

El frontón Eugenio Mildemberger, de la Asociación Deportiva y Cultural, recibirá este sábado 14 y domingo 15 a destacados pelotaris del país, en el marco de la Copa Ciudad de Crespo.

Las jornadas comenzarán a las 9:00 y contarán con la participación de deportistas de las categorías Primera, Segunda, Tercera y Cuarta.

Fútbol infantil: última fecha clasificatoria del Torneo Gurises

El sábado 14 se disputará la última fecha de la fase clasificatoria del Torneo Clausura Gurises, organizado por la Liga de Paraná Campaña.

En Crespo se jugarán tres encuentros, desde las 13:30:

Sarmiento Rojo vs. Unión Verde, en el estadio Don César Bione.

Cultural Celeste vs. Sarmiento Blanco, en el estadio Eduardo Stieben Wirth.

Unión Blanco vs. Arsenal, en el estadio Mundialista 25 de Agosto.

La programación comprenderá las categorías Sub 13, Sub 11 y Sub 15.

Básquet: Unión recibe a Ciclista y Echagüe

Por el Torneo Clausura de divisiones formativas masculinas de la Asociación Paranaense de Básquet, el Club Atlético Unión será local el sábado ante dos equipos de Paraná.

La programación en Crespo será la siguiente:

17:00: Unión vs. Ciclista, categoría Infantil B.

18:30: Unión vs. Echagüe, categoría Infantil A.

Fútbol femenino: Unión cierra la fase clasificatoria

También el sábado finalizará la ronda clasificatoria del Torneo Clausura Mujeres de la Liga de Paraná Campaña, correspondiente a la Primera división.

En Crespo, el Club Atlético Unión recibirá a Arsenal de Viale en el estadio Mundialista 25 de Agosto. El partido está previsto para aproximadamente las 17:00, una vez finalizados los encuentros de las categorías formativas Sub 13, Sub 11 y Sub 15.