Crespo tendrá un fin de semana con propuestas para distintos gustos y edades. La agenda combina espectáculos musicales, actividades culturales y encuentros deportivos organizados por instituciones de la ciudad.

Entre las opciones se destacan la Gran Peña Familiar de la Escuela Privada de Educación Integral N.º 11, el encuentro regional de la canción Verso Rodante y la presentación de Noches de Ópera. En el plano deportivo, habrá partidos de las ligas de Paraná Campaña y de la Asociación Paranaense, además de la inauguración de una cancha de pádel y la muestra anual de gimnasia rítmica.

Música y cultura para compartir

Gran Peña Familiar de la Escuela Integral N.º 11

La Escuela Privada de Educación Integral N.º 11 Remedios de Escalada de San Martín realizará este viernes 23 de octubre su Gran Peña Familiar, desde las 21:00, en el salón de la Parroquia San José.

La propuesta contará con las actuaciones de estudiantes de la institución, Cantares de Mi Entre Ríos, Lucho Quiñones, Laureano Ábrego junto a Cuerda y Fuelle, Lazos de Amistad y el Ballet El Remanso. La conducción estará a cargo de Pablo Marosich.

Día y horario: viernes 23, a las 21:00.

viernes 23, a las 21:00. Lugar: salón de la Parroquia San José.

salón de la Parroquia San José. Entrada: $12.000.

Verso Rodante reúne a cantautores de la región

El viernes 23 y el sábado 24 de octubre se realizará una nueva edición de Verso Rodante – Encuentro Regional de la Canción, una propuesta que reúne a cantautores, músicos y artistas de distintos puntos de la región.

Las dos jornadas comenzarán a las 20:00 en el Salón Municipal de Crespo. El encuentro propone un espacio de intercambio entre artistas y público, con la canción de autor como eje y la música como expresión de identidad cultural.

Entre los participantes anunciados se encuentran Juan Manuel Barrios, de Paysandú, Uruguay; Alin Demirdjian, de Buenos Aires; Juane Voutat, de Santa Fe; Musgo, de Rosario; Carlos Pullidori, de Federación; Juan Russo, de Villa Gesell; Agu Leicker, de Concordia; Tinaí, de Concepción del Uruguay; Meli Exner, Luca David Casado, Dúo Sentidos, Betina y Patricia Flores, de Crespo; José Galvano, de Rosario; Magui Mas y Agustín Cáceres, de Paysandú; y Aire Libre, de San José.

Además de los recitales, se desarrollarán talleres de canto y creación de canciones en el Espacio Cultural Ramón Avero.

Entradas y consultas:

Anticipadas: $12.000.

En puerta: $15.000.

Promoción por las dos jornadas: $20.000.

Contacto: 343 5038678 o la cuenta de Instagram @versorodante.

Noches de Ópera en el Salón Municipal

El domingo 25 de octubre, desde las 20:30, Lírica del Río presentará Noches de Ópera, un espectáculo que propone acercar al público las emociones y la música del repertorio lírico.

Participarán los solistas Sandra Heimbügner, Cecilia Frías, Joas Cruz y Alejandro Däppen, con Raquel Zanutti en piano. También actuará como invitado especial el Coro Municipal del Centenario de Crespo.

Día y horario: domingo 25, a las 20:30.

domingo 25, a las 20:30. Lugar: Salón Municipal.

Salón Municipal. Entrada: $12.000.

$12.000. Menores de 12 años: entrada gratuita.

entrada gratuita. Reservas: 343 5180336.

Agenda deportiva en Crespo

Pádel: inauguran una cancha de blindex

La Asociación Deportiva y Cultural inaugurará este viernes 23 de octubre su nueva cancha de pádel de blindex. La actividad comenzará a las 20:00 en el sector polideportivo de la entidad.

La inauguración forma parte del crecimiento de la infraestructura deportiva del club.

Fútbol infantil: clásicos locales y partidos de la Liga de Paraná Campaña

El sábado 24 se disputará la octava fecha, tercera de las revanchas, del Torneo Clausura Gurises de la Liga de Paraná Campaña.

En Crespo habrá dos encuentros:

Sarmiento Rojo vs. Sarmiento Blanco , en el estadio Don César Bione.

, en el estadio Don César Bione. Unión Blanco vs. Seguí FBC, en el estadio Mundialista 25 de Agosto.

La programación comenzará a las 13:00 con la categoría Sub 13. Luego jugarán Sub 11 y Sub 15.

Básquetbol: tres partidos de divisiones formativas

El Club Atlético Unión será sede de dos encuentros del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquetbol para divisiones formativas masculinas.

El sábado 24 recibirá a Libertador San Martín B en las categorías Juvenil B, desde las 14:00, y Cadetes B, a partir de las 16:00.

Más tarde, desde las 18:00, Juvenil A jugará como local frente a Talleres.

Fútbol femenino: Unión enfrenta a Academia Crack

La octava fecha del Torneo Clausura Mujeres de la Liga de Paraná Campaña, correspondiente a Primera División, tendrá un enfrentamiento entre los dos representantes de Crespo.

Unión recibirá a Academia Crack Fútbol Total el sábado 24 en el estadio Mundialista 25 de Agosto. El encuentro comenzará aproximadamente a las 16:30, una vez finalizada la programación de las categorías formativas masculinas Sub 11, Sub 13 y Sub 15.

Cuartos de final del Clausura: tres partidos en la ciudad

Crespo será sede de tres encuentros correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura de las categorías Sub 17 y Sub 20, organizado por la Liga de Paraná Campaña.

La programación del sábado 24 será la siguiente:

18:00: Asociación Deportiva y Cultural vs. Atlético Hasenkamp, categoría Sub 17, en el estadio Eduardo Stieben Wirth.

Asociación Deportiva y Cultural vs. Atlético Hasenkamp, categoría Sub 17, en el estadio Eduardo Stieben Wirth. 20:15: Unión vs. Viale FBC, categoría Sub 17, en el estadio Mundialista 25 de Agosto.

Unión vs. Viale FBC, categoría Sub 17, en el estadio Mundialista 25 de Agosto. 21:30: Unión vs. Atlético Hasenkamp, categoría Sub 20, en el estadio Mundialista 25 de Agosto.

Vóleibol: la Escuela Municipal juega como local

El plantel de Primera División masculina de la Escuela Municipal de Crespo tendrá una nueva presentación por el Torneo Oficial de la Asociación Paranaense.

El equipo recibirá a Oro Verde el sábado 24 de octubre, desde las 20:00, en el estadio Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural.

Gimnasia rítmica: muestra anual de la Escuela EFECE

El domingo 25 de octubre se realizará la segunda muestra anual de gimnasia rítmica de la Escuela EFECE del Club Atlético Sarmiento.

La actividad comenzará a las 20:00 en el salón polifuncional Daniel Trembecki. La entrada tendrá un valor de $7.000 y habrá una promoción por la cual ingresan cuatro personas y pagan tres. También funcionará un servicio de cantina.

Un fin de semana para disfrutar de Crespo

La agenda reúne alternativas para quienes buscan música en vivo, propuestas culturales, espectáculos para compartir en familia o encuentros deportivos.

Con actividades distribuidas entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, las instituciones locales vuelven a ofrecer espacios de participación y encuentro para la comunidad.

La invitación es a acompañar a los artistas, deportistas y organizaciones que mantienen activa la vida cultural y deportiva de Crespo.