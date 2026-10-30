Con el cierre de octubre y el comienzo de noviembre, Crespo ofrece distintas alternativas para disfrutar del fin de semana. Instituciones educativas, entidades deportivas y el municipio impulsan actividades que combinan recreación, educación, inclusión y deporte.

Bajo la consigna «¡Viví Crespo!», estas son algunas de las propuestas previstas para los próximos días.

Maratón de la Avicultura

La edición 2026 de la Maratón de la Avicultura se correrá el sábado 31 de octubre, desde las 17:00. La largada y la llegada estarán ubicadas en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en la zona del Parque del Lago.

La competencia tendrá dos modalidades: una prueba de 10 kilómetros competitivos, con inscripción, y otra de 5 kilómetros participativos, sin inscripción, destinada a quienes quieran sumarse de manera recreativa, aeróbica o mediante una caminata familiar.

Todos los participantes recibirán medallas finisher en ambas distancias.

La Escuela Técnica Nº 35 presenta el auto Impulse 35

La comunidad de la Escuela Técnica Nº 35 «Gral. Don José de San Martín» invita a conocer oficialmente el auto y el equipo Impulse 35, que representarán a la institución en el Desafío ECO YPF.

La presentación será este viernes 30 de octubre, desde las 20:30, frente al ingreso del establecimiento educativo, ubicado en San Martín 1606.

El proyecto reúne el trabajo de estudiantes, docentes, familias, empresas e instituciones. La iniciativa refleja el compromiso con la educación técnica, la innovación y el aprendizaje a través de experiencias concretas de diseño y trabajo en equipo.

Modo Joven: Expo de Salud Mental y Juventudes

Este viernes 30 de octubre, de 9:00 a 12:00, se realizará «Modo Joven», una Expo de Salud Mental y Juventudes en el Anfiteatro del Lago.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Crespo y la Universidad Adventista del Plata (UAP).

Actividades por el Mes de la Inclusión

Bajo el lema «Trabajemos por la Inclusión», durante octubre se desarrolla una agenda de actividades destinada a promover la participación, el encuentro y la igualdad de oportunidades para todas las personas.

La propuesta es impulsada por la Municipalidad de Crespo, la Escuela Privada de Educación Integral Nº 11 «Remedios de Escalada de San Martín» (EPEI Nº 11), el Hogar Nuevo Amanecer, el Centro de Rehabilitación y Salud Física (CRYSF) y Equilibrium, Espacio Integral.

Entre las actividades previstas para este fin de semana se encuentran:

Viernes 30 de octubre: desde las 21:00, se realizará el «Bailable» en Diba Disco.

desde las 21:00, se realizará el «Bailable» en Diba Disco. Domingo 1º de noviembre: a partir de las 16:00, tendrá lugar «En mis zapatos», una actividad organizada por CRYSF y Equilibrium en la Plaza de los Sueños, ubicada en Juan L. Ortiz y Benito Quinquela Martín.

Agenda deportiva

El fin de semana también tendrá una importante actividad en las disciplinas de fútbol y voleibol, con encuentros correspondientes a los torneos oficiales de las asociaciones y ligas de la región.

Sábado 31 de octubre

Voleibol – Sub 12 Inicial

La Escuela Municipal de Crespo será local en el estadio Arena Celeste, de la Asociación Deportiva y Cultural. Allí se disputará un triangular del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense.

La programación será la siguiente:

10:00: Escuela Municipal de Crespo vs. Patronato.

11:00: Patronato vs. Asociación Echagüe.

12:00: Escuela Municipal de Crespo vs. Asociación Echagüe.

Fútbol – Torneo Clausura Gurises

Se disputará la octava fecha, tercera de las revanchas, del certamen de la Liga de Paraná Campaña. En Crespo, Unión Blanco recibirá a Seguí FBC en el estadio Mundialista 25 de Agosto.

La actividad comenzará a las 13:00 con el partido de Sub 13. Luego jugarán las categorías Sub 11 y Sub 15.

Fútbol – Semifinales de Sub 17 y Sub 20

Comenzarán las semifinales del Torneo Clausura de la Liga de Paraná Campaña para las categorías Sub 17 y Sub 20.

En el estadio Eduardo Stieben Wirth, la Asociación Deportiva y Cultural será local ante Arsenal de Viale, en Sub 20, desde las 16:00. Luego, a partir de las 17:30, se disputará el clásico crespense de Sub 17 frente a Unión.

Fútbol femenino – Primera división

La octava fecha del Torneo Clausura Mujeres tendrá un enfrentamiento entre los dos representantes de Crespo: Unión y Academia Crack Fútbol Total.

El partido se jugará en el estadio Mundialista 25 de Agosto, aproximadamente desde las 16:30, una vez finalizada la programación de las categorías formativas masculinas Sub 11, Sub 13 y Sub 15.

Voleibol – Primera división masculina

La Escuela Municipal de Crespo recibirá a la Universidad Adventista del Plata (UAP), por el Torneo Oficial de la Asociación Paranaense.

El encuentro se disputará desde las 21:00 en el estadio Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural.

Domingo 1º de noviembre

Voleibol – Categoría Sub 16

El estadio Arena Celeste será sede de un nuevo triangular correspondiente al Torneo Oficial de la Asociación Paranaense.

La Escuela Municipal de Crespo enfrentará a Estudiantes «A» a las 10:00 y a Neuquén Rojo a las 12:00. El encuentro entre Estudiantes y Neuquén está programado para las 11:00.

Un fin de semana para participar

Con propuestas deportivas, educativas y recreativas, Crespo se prepara para cerrar octubre y comenzar noviembre con actividades para distintos públicos. Una agenda que invita a acompañar a las instituciones locales y disfrutar de la vida comunitaria.