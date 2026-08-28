El último fin de semana de agosto llega con una variada agenda de actividades culturales, recreativas y deportivas en Crespo. Entre el viernes 28 y el domingo 30 habrá propuestas para distintos públicos, con encuentros deportivos, una obra de teatro y el comienzo de una nueva edición de la Estudiantina.

Estas son las principales actividades previstas.

Estudiantina 2026: el domingo comienza la competencia

La Estudiantina 2026 comenzará este domingo 30 de agosto, desde las 17:00, frente al Área de la Juventud, ubicada en Avenida 3 de Febrero 1121.

La jornada inaugural tendrá como protagonistas a los grupos de las categorías A y B, que presentarán sus banderas, mascotas y la tradicional actividad Vida en Canciones.

La propuesta impulsada por la Municipalidad de Crespo continuará durante septiembre con distintas pruebas y actividades recreativas.

Teatro: “Encerrados” llega al Salón Municipal

Este viernes 28 de agosto, desde las 20:00, se presentará en el Salón Municipal de Crespo la obra “Encerrados: De ésta salimos mejores”.

Se trata de una comedia ambientada durante el aislamiento por la pandemia, que muestra la convivencia forzada de una familia santafesina durante 24 horas al día.

Las diferencias políticas, las teorías conspirativas, los conflictos generacionales y los prejuicios aparecen mezclados con los afectos y las situaciones cotidianas.

La función será a beneficio de la Fundación 1 Ángel de Argentina.

Según la organización, la obra ya fue vista por más de 5.000 espectadores en Santa Fe.

Reservas: 343-5435178.

Vóley: torneo libre en el Arena Celeste

El sábado 29, desde las 9:00, se disputará un Torneo Libre de Vóleibol en el estadio Arena Celeste.

La competencia tendrá categorías Mixto, Femenino y Masculino y será organizada por la Escuela Municipal de Crespo.

Además, el domingo continuará la actividad oficial de la Asociación Paranaense. La Escuela Municipal de Crespo será anfitriona de un triangular Sub 12 avanzado.

Los partidos serán:

14:00: Crespo vs. Libertador San Martín.

Crespo vs. Libertador San Martín. 15:00: Paracao vs. Libertador San Martín.

Paracao vs. Libertador San Martín. 16:00: Crespo vs. Paracao.

Los encuentros se jugarán nuevamente en el Arena Celeste, de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo.

Básquet: siete partidos para las formativas de Unión

El Club Atlético Unión será local este sábado 29 de agosto por una nueva fecha del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet, en las categorías formativas.

La programación será:

Unión B vs. Talleres

10:00 — Mini.

11:00 — Infantiles U13.

Unión A vs. Olimpia

13:00 — Mini.

14:00 — Premini.

Unión A vs. Libertador San Martín

15:00 — Infantiles U13.

17:00 — Cadetes.

19:00 — Juveniles.

El fin de semana de básquet se completará el domingo 30, cuando Unión reciba a Paraná Rowing Club por el Torneo Clausura de Primera División femenina de la Asociación Paranaense.

El partido comenzará a las 21:30, en la cancha del Verde.

Fútbol infantil: Unión y Cultural serán locales

El sábado 29 se disputará la segunda fecha del Torneo Clausura “Gurises” de la Liga de Paraná Campaña, destinado a las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.

Habrá dos encuentros en Crespo:

Unión Verde vs. Sarmiento Blanco, en el estadio Mundialista 25 de Agosto.

Cultural Blanco vs. Arsenal de Viale, en el estadio Eduardo Stieben Wirth.

La actividad comenzará a las 13:00 con Sub 13, seguida por los partidos de Sub 11 y Sub 15.

Fútbol femenino: San Rafael recibe a Arsenal

También el sábado se disputará la segunda fecha del Torneo Clausura “Mujeres” de Primera División de la Liga de Paraná Campaña.

El Club Atlético San Rafael recibirá a Arsenal de Viale desde las 16:30.

El partido se jugará en el estadio Eduardo Stieben Wirth, de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo.

Fútbol de Primera: Cultural y Sarmiento juegan el domingo

El domingo 30 llegará el turno de la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga de Paraná Campaña para las categorías Primera, Sub 20 y Sub 17.

En Crespo se disputarán dos encuentros:

Asociación Deportiva y Cultural vs. Unión de Viale, en el estadio Eduardo Stieben Wirth.

Club Atlético Sarmiento vs. Viale FBC, en el estadio Don César Bione.

La jornada comenzará a las 12:45 con Sub 20. Luego se disputará el partido de Sub 17 y finalmente será el turno de Primera División.