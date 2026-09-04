Septiembre comienza en Crespo con una agenda cargada de propuestas para todos los públicos. Entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre, la ciudad tendrá actividades culturales, musicales, comerciales, recreativas y deportivas.

Desde una nueva edición de Crespo Colecciona y el tradicional encuentro de autos clásicos hasta la Estudiantina, peñas, rock, tango y una importante programación deportiva, hay opciones para organizar el fin de semana.

Crespo Colecciona: historia, arte y coleccionismo

El domingo 6 de septiembre, de 12:00 a 18:00, se realizará una nueva edición de Crespo Colecciona en el pabellón ubicado en el predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

La actividad será gratuita y abierta a todo público y permitirá recorrer colecciones de monedas y billetes de distintas épocas y países, aeromodelismo, gorras, cuchillería antigua, libros y ediciones especiales, además de numerosos autitos a escala.

Uno de los espacios destacados será la muestra de elementos que pertenecieron a excombatientes y objetos utilizados durante la Guerra de Malvinas, con piezas de valor testimonial.

También participará el Museo Municipal Centenario, con una exposición de antiguas chapas patentes utilizadas en carros.

Como invitado especial, el artista plástico Ricardo Kemerer presentará obras inspiradas en autos clásicos y antiguos y realizará una pintura en vivo. El cierre será con una degustación de pollo al disco.

Autos clásicos: una caravana recorrerá la ciudad

El sábado 5 y domingo 6 se desarrollará la 15ª edición del Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos, organizado por Luciano Kerbs.

El sábado, la actividad comenzará a las 15:00 en el Campo de la Tradición con la muestra estática. A las 17:00 partirá la tradicional caravana por distintas calles de Crespo.

El recorrido será por Acceso Alfonsín, 9 de Julio, Otto Sagemüller, avenida Independencia, San Martín, Entre Ríos, Buenos Aires, De las Azucenas y nuevamente Acceso Alfonsín, hasta llegar al Campo de la Tradición.

A las 18:00 tendrá lugar el acto de apertura y la largada simbólica, con la presentación de los vehículos, sus propietarios y los lugares de procedencia. La exposición continuará hasta aproximadamente las 21:30.

El domingo, los autos podrán visitarse entre las 9:00 y las 18:00, junto con un patio gastronómico y stands de emprendedores y productos relacionados con el cuidado y mantenimiento de vehículos.

También se exhibirá una réplica a escala y navegable del Crucero ARA General Belgrano, realizada artesanalmente como homenaje a los Héroes de Malvinas.

La entrada es gratuita.

Estudiantina 2026: juegos y propuestas para jóvenes

La Estudiantina 2026 continuará este fin de semana con actividades para las categorías A y B.

El sábado 5, desde las 15:00, se desarrollarán los Juegos Cooperativos y Juegos Sorpresa en el Museo de la Maquinaria Agrícola Antigua.

El domingo 6, desde las 14:30, será el turno de la Peña Joven y el Ping Pong de preguntas y respuestas, en el Anfiteatro del Lago.

Música: peña, rock y tango

La agenda musical tendrá propuestas para diferentes públicos.

El sábado 5, desde las 20:30, se realizará la Peña Anual de la Escuela Nº 105 “Patria Libre”, organizada por su Asociación Cooperadora en el Salón El Castillo.

Actuarán estudiantes de la institución, el grupo juvenil de danzas folclóricas del IMEFAA, Runa Kuyay, Sofi Drei y Las Voces de Montiel. La entrada será voluntaria y habrá servicio de cantina y comidas rápidas.

Para los amantes del rock, el sábado desde las 21:00, RR Producciones presentará “Noches de Rock 7” en el Club Atlético Sarmiento. Subirán al escenario Maple, Rollando Rolla y Hazy Head.

Balletango llega a Crespo

El domingo 6, desde las 20:00, el Salón Auditorio del Colegio Sagrado Corazón será escenario de “Balletango”, espectáculo de tango creado y dirigido por Matías Santos, con bailarines del Teatro Colón de Buenos Aires y músicos en vivo.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse en Osvaldo Chiappesoni, San Martín 992, a través de Passline y en los teléfonos indicados por la organización. En boletería tendrán un valor de $30.000.

Organiza la Sociedad Italiana de Crespo, con apoyo de la Municipalidad.

Hot Sale en los comercios de Crespo

El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo realizará el Hot Sale – Fin de Temporada durante el viernes 5 y sábado 6 de septiembre.

La propuesta incluirá descuentos y promociones en los comercios adheridos, como una alternativa para aprovechar las compras de fin de temporada.

La agenda deportiva del fin de semana

La actividad deportiva también tendrá una importante presencia en distintos escenarios de la ciudad.

Fútbol infantil: comienza la tercera fecha

Este viernes 4 comenzará la tercera fecha del Torneo Clausura “Gurises” de la Liga de Paraná Campaña para categorías formativas.

En el estadio Don César Bione, Sarmiento Blanco enfrentará a Sarmiento Rojo. La jornada comenzará a las 19:00 con Sub 11, continuará a las 20:00 con Sub 13 y finalizará a las 21:10 con Sub 15.

El sábado 5 habrá otros dos encuentros en Crespo, desde las 13:00: Cultural Blanco vs. Cañadita Central de Seguí, en el estadio Eduardo Stieben Wirth, y Unión Verde vs. Deportivo Tabossi, en el Mundialista 25 de Agosto.

Básquet: actividad en el estadio del Unión

El sábado, desde las 10:30, el Club Atlético Unión recibirá a Quique de Paraná por el Torneo Proyección de la Asociación Paranaense, en la categoría femenina Juvenil U17.

Por la continuidad del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense, Unión también será local con tres categorías masculinas.

Desde las 13:00 enfrentará a Comercio de La Paz en Mini y, a las 14:00, en Infantiles U13. Luego, desde las 16:00, los Cadetes U15 se medirán con Paracao C.

Fútbol femenino

El sábado 5 también se disputará la tercera fecha del Torneo Clausura “Mujeres” de Primera División de la Liga de Paraná Campaña.

En Crespo, San Rafael recibirá a Cañadita Central de Seguí desde las 16:30, en el estadio Eduardo Stieben Wirth de la Asociación Deportiva y Cultural.

Domingo de clásico: Unión y Sarmiento

El domingo 6 será uno de los principales atractivos deportivos del fin de semana con el clásico de Crespo entre Unión y Sarmiento, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga de Paraná Campaña.

La jornada se disputará en el estadio Mundialista 25 de Agosto. A las 12:45 comenzará el partido de Sub 20, seguido por Sub 17 y, finalmente, el encuentro de Primera División.

Rugby: Unión recibe a Nogoyá RC

El domingo también habrá rugby. Por la segunda fecha del Torneo Clausura Serie B de Desarrollo de la Unión Entrerriana de Rugby, el Club Atlético Unión recibirá a Nogoyá RC.

El partido de Primera División comenzará a las 15:30 en el Viejo Arsenal, el predio que la institución posee en el Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino.