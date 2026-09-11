Septiembre trae un nuevo fin de semana con distintas alternativas para disfrutar en Crespo, con propuestas organizadas por instituciones, clubes, grupos culturales y el municipio.

Entre música, encuentros, actividades para jóvenes, ferias, espectáculos y una amplia agenda deportiva, hay opciones para compartir en familia o con amigos durante el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

Encuentro de Coros “Con corazón y voz”

El domingo 13, desde las 17:00, se realizará la 16ª edición del Encuentro de Coros de Adultos Mayores “Con corazón y voz”.

La actividad será en el Salón del Colegio Sagrado Corazón, con entrada libre y gratuita, y reunirá a agrupaciones corales de distintas localidades de Entre Ríos y Santa Fe.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Crespo junto al Coro de Adultos Mayores “Sueño del alma”, y tendrá a la música como punto de encuentro para compartir interpretaciones, experiencias y una tarde de celebración.

Estudiantina 2026: deportes y juegos para jóvenes

La Estudiantina 2026 continúa este fin de semana con actividades para las categorías A y B.

Este viernes 11, desde las 14:00, se desarrollará la jornada deportiva en el Centro Recreativo y Cultural Ferroviario y en el Espacio Recreativo Liliana Mabel “Gordi” Decoud.

Las competencias incluirán voleibol, básquetbol 3x3, bochas y penales con los ojos vendados.

El sábado 12, también desde las 14:00, las actividades se trasladarán al edificio NIDO “Dr. Adolfo Goldenberg”, donde habrá carreras de karting, huevos al plato, truco y dígalo con mímica.

Fiesta de la Comunidad Educativa

La Fundación Rayito de Sol realizará la Gran Fiesta de la Comunidad Educativa este viernes 11 de septiembre.

El encuentro comenzará a las 20:30, en el Salón Esperanza de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.

Frühlingsfest: música y tradición alemana

El Grupo Coreográfico Alemán Edelweiss llevará adelante el sábado 12 la novena edición de la Frühlingsfest – Fiesta de la Primavera.

La celebración comenzará a las 20:00, en el Salón El Castillo, con música en vivo y servicio de cantina.

La programación musical estará a cargo de Bandita Edelweiss, Grupo Tentación y Super Banda Estrella.

Laureano Abrego se presenta en Los Amigos

La agenda musical del viernes tendrá también una propuesta en Parrilla Los Amigos, donde se presentará Laureano Abrego, con la participación como músico invitado de Javier Schmidt.

El show será durante la noche, en Mitre 651. Para reservas se pueden utilizar los teléfonos 343 4603211 y 343 4540676.

Pedaleada para celebrar el aniversario del Club Amigos del Ciclismo

El Club Amigos del Ciclismo Crespo celebrará su 17º aniversario con una nueva Pedaleada Cicloturista.

La actividad será el sábado 12, desde las 15:00, y propone una recorrida recreativa por las calles de la ciudad.

El punto de partida será la sede de la institución, ubicada en Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y De las Azucenas.

Feria de artesanos y emprendedores en Plaza Sarmiento

El sábado también habrá una propuesta para recorrer y conocer la producción local.

El grupo de Artesanos Independientes “Hecho en Crespo” realizará la Primera Feria de Septiembre, desde las 16:00, en Plaza Sarmiento.

La jornada reunirá a artesanos y emprendedores locales y ofrecerá una alternativa para recorrer los puestos y disfrutar de una tarde al aire libre.

“Reinas del humor” llega al Salón Municipal

El domingo 13, desde las 20:30, el Salón Municipal de Crespo será escenario del espectáculo cómico “Reinas del humor”.

La propuesta contará con las presentaciones de Elaias Drag, Jessica Exner, Adda Retamar y Ale Teselli.

Deportes: todos los partidos del fin de semana

La agenda deportiva también tendrá una importante presencia en distintos escenarios de Crespo, con básquet y fútbol en categorías formativas, femeninas y mayores.

Mini Encuentro Nacional de Básquet

El Club Atlético Unión será sede del Mini Encuentro Nacional de Básquet, que reunirá a niños y niñas de distintos clubes de Entre Ríos.

El objetivo será compartir jornadas de deporte, integración y compañerismo, con partidos y actividades vinculadas a los valores del básquet y el trabajo en equipo.

La actividad comenzará el sábado 12, desde las 11:00, y continuará el domingo 13, desde las 9:00, en el estadio y la cancha auxiliar del Club Atlético Unión.

Fútbol formativo: Paraná Campaña

El sábado 12 se disputará el cuarto capítulo del Torneo Clausura “Gurises” de la Liga de Paraná Campaña, correspondiente a las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.

En Crespo habrá tres partidos:

Cultural Celeste vs. Unión Verde , en el estadio “Eduardo Stieben Wirth”.

, en el estadio “Eduardo Stieben Wirth”. Unión Blanco vs. Cultural Blanco , en el “Mundialista 25 de Agosto”.

, en el “Mundialista 25 de Agosto”. Sarmiento Rojo vs. Deportivo Tabossi, en el estadio “Don César Bione”.

La programación comenzará a las 13:00 con Sub 13, seguida por los encuentros de Sub 11 y Sub 15.

Fútbol femenino: Unión recibe a San Rafael

También el sábado se jugará la cuarta fecha del Torneo Clausura “Mujeres” de Primera División de la Liga de Paraná Campaña.

Club Atlético Unión recibirá a Club Atlético San Rafael desde las 16:30, en el estadio “Mundialista 25 de Agosto”.

Cultural recibe a Viale FBC

El domingo 13 será el turno de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga de Paraná Campaña para las categorías mayores masculinas.

La Asociación Deportiva y Cultural de Crespo será local de Viale FBC en el estadio “Eduardo Stieben Wirth”.

La jornada comenzará a las 12:45 con el partido de Sub 20, continuará con Sub 17 y finalizará con el encuentro de Primera División.

Básquet femenino: Unión juega de local

El cierre deportivo del fin de semana tendrá como protagonista nuevamente al Club Atlético Unión.

Por la Liga Provincial de Mayores Femenina, organizada por la Federación de Entre Ríos, el equipo crespense recibirá a Social Federación.

El partido se disputará el domingo 13, desde las 20:00, en el estadio del “Verde”.