Crespo se prepara para vivir un fin de semana largo con una agenda que combina música, danza, teatro, tradiciones y deporte. Instituciones, clubes y agrupaciones de la ciudad organizaron actividades para distintos públicos, con opciones para disfrutar en familia o con amigos.

Viernes 9 de octubre

Peña folclórica de la Escuela N.º 74 Profesor Walter Heinze

La Escuela N.º 74 Profesor Walter Heinze realizará su tradicional peña folclórica en el marco de la Semana del Arte y la Cultura.

La actividad comenzará a las 20:30 en el edificio escolar y contará con las actuaciones de Los Timbúes, Amigos del Bar, Los del Quincho, la Agrupación Folclórica Reflejos de Tradición y grupos del Centro Cultural La Estación, además de estudiantes, docentes y familiares.

Entrada: $6.000.

$6.000. Servicio: cantina.

Torneo Internacional de Fútbol Infantil Daniel Trembecki

El Club Atlético Sarmiento pondrá en marcha la actividad deportiva de la 30.ª edición del torneo, que se disputará hasta el lunes 12 de octubre.

La jornada del viernes comenzará a las 15:00, con partidos en el estadio Don César Bione y en el predio La Red, del Club Tiro Federal Crespo.

Sábado 10 de octubre

Tercer Encuentro de Carreros

La Agrupación San José de Campo García organizará una nueva edición del Encuentro de Carreros, con un homenaje a quienes fallecieron y un desfile por las calles de Crespo.

La actividad comenzará a las 16:30 en el cementerio de Aldea Jacobi, con un acto y una ofrenda floral. A las 17:00 partirá el desfile hacia el Palacio Municipal, donde desde las 17:30 habrá recepción de autoridades, música y danzas.

El recorrido continuará por las avenidas Los Constituyentes e Independencia y las calles San Martín, Sarmiento y 25 de Mayo. A las 19:00, los participantes se trasladarán al salón Esperanza.

Desde las 20:00 se realizará un baile popular a beneficio de la Fundación Rayito de Sol, que sostiene la Escuela N.º 270 El Redentor. Actuarán Maravillas Alemanas, La Bandita Regional Edelweiss y El Grego. Habrá cantina y comidas rápidas.

Inauguración del Torneo Internacional Daniel Trembecki

El acto oficial de apertura del torneo infantil de Sarmiento se realizará desde las 21:00 en el estadio Don César Bione y el salón polifuncional Daniel Trembecki.

La ceremonia incluirá el desfile de las delegaciones y un espectáculo musical con Los Príncipes y La Sin Nombre.

Entrada: $8.000.

$8.000. Quienes tengan la entrada del sábado para el torneo podrán ingresar gratuitamente al acto.

Habrá servicio de cantina.

Octava Peña Folclórica Montielera y Federal

La Compañía de Danzas Montielera y Federal realizará una nueva edición de su peña el sábado, desde las 21:00, en el salón María Auxiliadora.

La propuesta reunirá a Renato Fagundes, Los Romero, Noe Telagorri, Enzo Eichenberger, Lucho Quiñones, Marcos Micheloud y El Bastión. Habrá servicio de cantina.

Noche de recuerdos: agasajo a las madres

Tony Vergara y Los Dalton se presentarán desde las 22:00 en el Salón Municipal de Crespo, con un repertorio musical pensado para una noche de recuerdos y celebración.

Entrada: $12.000.

La 2000 era

El salón Barcelona será escenario de una fiesta dedicada a la música de la década del 2000, con pop, reguetón, cachengue, electrónica y R&B. La propuesta incluirá barra y otras sorpresas.

Natación: tercer Encuentro de Postas Americanas

La pileta de la Asociación Deportiva y Cultural recibirá una nueva jornada de natación por equipos, con desafíos y pruebas de postas.

Día: sábado 10.

sábado 10. Hora: 14:00.

14:00. Inscripción: $60.000 por posta.

$60.000 por posta. Consultas: 3435 313391.

Fútbol: octavos de final de la Liga de Paraná Campaña

La Asociación Deportiva y Cultural jugará como local con dos categorías en el Torneo Clausura:

Sub 17: Cultural vs. Arsenal de Viale, a las 16:30.

Cultural vs. Arsenal de Viale, a las 16:30. Sub 20: Cultural vs. Unión FBC de Alcaraz, a las 18:00.

Los partidos se disputarán en el estadio Eduardo Stieben Wirth.

Domingo 11 de octubre

Domingos en el Lago por el Día Nacional de la Danza

Desde las 16:00 se realizará una edición especial de Domingos en el Lago, con la participación de academias, grupos de danza y espacios culturales de Crespo y la zona.

El encuentro reunirá a Serendipia Academia de Danzas, Holi Dance, el Centro Cultural La Estación, el grupo de Danzas Folclóricas de IMEFAA, Sinchi, el Grupo Coreográfico Alemán Edelweiss, Motus, Yerá Grupo Folclórico Tradicional, Vibremos Estudio de Danzas, Sangre Argentina de Colonia Merou y Kamar Academia de Danzas Árabes.

También participarán los Artesanos Independientes Hecho en Crespo, con producciones y creaciones locales.

La jornada contará con servicio de cantina a cargo de Vibremos Estudio de Danzas, con tortas fritas, tortas materas, girasoles, gaseosas, aguas saborizadas, agua mineral y agua caliente para el mate.

Teatro: ¿Quién invitó al gaucho?

El elenco Los del Fondo presentará la obra ¿Quién invitó al gaucho? el domingo 11, desde las 20:30, en el Salón Municipal.

Entrada anticipada: $10.000.

$10.000. Reservas: 3435 068670.

Rugby: encuentro de Infantiles y Juveniles

El Club Atlético Unión será anfitrión de una nueva jornada del calendario de la Unión Entrerriana de Rugby.

La actividad comenzará a las 10:00 en la cancha El Viejo Arsenal, ubicada en el Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino.

Además del club anfitrión, participarán Rowing de Paraná, La Paz, Libertad de Nogoyá, Camatí de Viale, Gualeguay, Minuanes de Victoria y Nogoyá RC.

Fútbol: octavos de final de la Liga de Paraná Campaña

Unión jugará como local con tres planteles en el Torneo Clausura:

Sub 20: Unión vs. Deportivo Tabossi, a las 13:15.

Unión vs. Deportivo Tabossi, a las 13:15. Sub 17: Unión vs. Cañadita Central de Seguí, a las 14:55.

Unión vs. Cañadita Central de Seguí, a las 14:55. Primera división: Unión vs. Asociación Diego Maradona de María Grande, a las 16:10.

Los encuentros se disputarán en el estadio Mundialista 25 de Agosto.

Lunes 12 de octubre

Vóley: la Escuela Municipal recibe a María Grande

La Primera división masculina de la Escuela Municipal de Crespo jugará ante el Club Atlético María Grande por el Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.

El partido será el lunes 12, desde las 20:00, en el estadio Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural.

Básquet femenino: Unión enfrenta a Talleres

El Club Atlético Unión recibirá a Talleres de Paraná por una nueva fecha del Torneo Clausura de Primera división femenina de la Asociación Paranaense de Básquetbol.

El encuentro se jugará el lunes, desde las 20:30, en el estadio del club.

Sigue el fútbol infantil durante todo el fin de semana

La 30.ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Daniel Trembecki se disputará del viernes 9 al lunes 12, con la participación de equipos de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Salta, Corrientes y Uruguay.

La competencia abarcará las categorías 2012 a 2020 y rendirá homenaje a Lucía “Caica” Villanueva y Celia Reisenawer, colaboradoras de la institución. La categoría 2012 disputará la Copa Mario Santillán.

La programación comenzará el viernes a las 15:00 y continuará sábado, domingo y lunes desde las 9:00, en el estadio Don César Bione de Sarmiento y el predio La Red de Tiro Federal Crespo.