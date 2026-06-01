El manejo productivo en los humedales del departamento Victoria demanda un equilibrio cada vez más fino entre la eficiencia ganadera y la preservación ambiental, un desafío que se vuelve apremiante ante los pronósticos climáticos que proyectan escenarios hidrológicos complejos. Con el foco puesto en estas variables, el pasado martes 19 del corriente se llevó a cabo en el SUM de INTA Victoria (Liniers 523) el Módulo 4 del ciclo de capacitaciones gratuitas "INTENTA: Hacia una ganadería sostenible e inteligente", bajo el título “Ganadería de campos bajos/islas”.

La jornada contó con la disertación principal del Ing. Agr. M. Sc. Ernesto Massa, especialista de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Paraná, quien estuvo acompañado por los profesionales de la agencia local (AER INTA Victoria), los ingenieros agrónomos M. Sc. Maximiliano Vallejos y M. Sc. Raúl F. Brassesco. Fue así como el Ing. Brassesco introdujo problemáticas ligadas al humedal —como el impacto potencial de la removilización de sedimentos por el proyecto de profundización de la hidrovía — y, a continuación, Massa se adentró en la gestión netamente ganadera y el aprovechamiento de la oferta forrajera natural.

Comprender la heterogeneidad de la isla

Uno de los ejes centrales de la presentación de Massa fue la necesidad de entender que el territorio isleño no es homogéneo. Los albardones, las medias lomas y los bajos inundables presentan dinámicas forrajeras marcadamente distintas, condicionadas de manera directa por los pulsos de inundación y el depósito de sedimentos.

"Dependiendo de cuánto tiempo permanezca el agua en los casos de inundación, se determina la flora, es decir, la oferta. Eso define una productividad, calidad forrajera y especies distintas que, a su vez, varían entre las estaciones del año. Nuestra premisa es promover una ganadería que utilice los recursos que ofrece el ambiente: no hablamos de siembra de pasturas ni de uso agroquímico en la isla, sino de cómo mover las vacas en determinados momentos para aprovechar lo que el entorno ya nos brinda. No todo lo que se hace se hace mal; hay familias de abuelos que vienen produciendo en la isla con un enorme apego y cuidado por la naturaleza ", destacó Massa en diálogo con Paralelo32.

Alerta por crecientes: la recomendación de "ser cautos"

La coyuntura climática sobrevoló la jornada. Ante la inquietud de los productores locales por la carga actual de hacienda en las islas y el fantasma de perder terreno por el agua, el especialista de INTA Paraná recurrió a informes oficiales y probabilísticos para trazar las previsiones a mediano plazo.

Advirtió así que para el bloque comprendido entre octubre y diciembre de este 2026, e incluso parte del verano de 2027, se prevé una situación de río alto debido a la influencia de un fenómeno de "El Niño" que podría presentarse con fuerza en primavera-verano, potenciado por temperaturas superficiales por encima de lo normal en el Atlántico, a la altura del sur de Brasil y Uruguay.

Frente a este escenario, el mensaje para el productor fue tajante: anticipación y prudencia comercial. "Este año en general ha sido bueno para el ganadero islero y la hacienda terminada hoy tiene buenos precios; el que la tenga, que venda. Pero hay que ser muy cautelosos a la hora de comprar hacienda liviana para meter a la isla, porque ese ciclo ganadero puede verse interrumpido por la creciente. Hay tiempo para prever. Es momento de pensar en esquemas de retención en tierra firme si se libera algún lote agrícola tras la cosecha, mejorar instalaciones, gestionar bien las bajadas disponibles y coordinar con tiempo con los barqueros de la zona ", aconsejó el ingeniero.

Manejo del fuego y debates ambientales

Consultado sobre la complejidad en torno a las quemas —una práctica históricamente asociada al rebrote forrajero pero fuertemente regulada —, Massa recordó que la provincia cuenta con una Ley de Manejo del Fuego y que, tras dejarse sin efecto hace un mes y medio una medida cautelar de la Corte Suprema que pesaba desde la pandemia, rigen nuevamente las vías de solicitud formal de permisos a través de la Secretaría de Ambiente.

Sin embargo, marcó claras distancias técnicas: "Una cosa es un incendio y otra muy distinta es una quema prescripta. Como INTA trabajamos en esta última línea junto a otras instituciones como la Facultad de Ciencias Hídricas de Santa Fe. No promovemos el fuego, aportamos información técnica al Estado porque los problemas no se solucionan solamente prohibiendo. Para evaluar una quema hay que saber con precisión el objetivo: para qué, qué vegetación, qué superficie y con qué frecuencia. No es prender e irse ".

Respecto a las tensiones latentes entre los sectores productivos y ciertas corrientes ambientalistas radicales que han llegado a plantear la prohibición de la ganadería en las islas, Massa abogó por desarmar los "compartimentos estancos" mediante la rigurosidad científica y el diálogo respetuoso. Explicó que los muestreos de calidad de agua realizados en zonas pastoreadas versus áreas clausuradas no han arrojado diferencias macro significativas imputables a las vacas, aunque sí se detectan metales pesados o contaminantes externos derivados del cordón portuario e industrial que transporta el propio río.

"El agua nos comunica; nos trae la reproducción de peces y vegetación, pero también arrastra lo que no pertenece al humedal. Cuando la ganadería se maneja con buenas prácticas, no vemos un efecto negativo sobre la dinámica natural del ambiente. Es más difícil prohibir una actividad tan arraigada cultural, social y económicamente que sentarse a organizar recorridas de campo y ponernos de acuerdo en conjunto para preservarlo ", concluyó.

Un entramado institucional detrás del ciclo

El desarrollo de este trayecto formativo es posible gracias a una fuerte articulación organizativa. El bloque es impulsado de manera conjunta por la Fundación Sembrando Victorias, la Agencia de Extensión Rural INTA Victoria y el Instituto San Benito. Asimismo, la continuidad y el respaldo del ciclo "INTENTA" cuenta con el acompañamiento estratégico de actores clave del entramado socio-productivo y educativo de la zona: la Sociedad Rural de Victoria (SRV), el Distrito 7 de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Victoria (CIAV), la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Pedro Radío", la Cooperativa Agropecuaria Victoria (COOPAR) y la Fundación de la Lucha Contra la Fiebre Aftosa (FU.CO.FA. Entre Ríos).