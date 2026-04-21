La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expuso ante legisladores nacionales una batería de propuestas orientadas a aliviar la situación crítica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. El encuentro se realizó en el ámbito del plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

La delegación empresaria estuvo encabezada por el presidente de CAME, Ricardo Diab, junto a la secretaria general Beatriz Tourn y el secretario de Hacienda Blas Taladrid. Por el lado legislativo, participaron el titular de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, Pablo Farías, y el vicepresidente de la Comisión de Comercio, Lisandro Nieri.

Durante la reunión, dirigentes de todo el país plantearon un diagnóstico preocupante: caída sostenida del consumo, pérdida del poder adquisitivo, apertura de importaciones y una marcada disminución de la rentabilidad, factores que —según advirtieron— están empujando al cierre de numerosas pymes.

“El 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada. No podemos tener innovación ni generar empleo”, sostuvo Diab, quien remarcó que el principal desafío es reactivar la demanda interna.

Entre los principales reclamos, CAME impulsó la necesidad de un nuevo consenso fiscal que ordene la estructura tributaria, especialmente en lo referido a impuestos provinciales como Ingresos Brutos y tasas municipales. El objetivo es reducir la presión impositiva y evitar que la informalidad se convierta en una salida forzada para muchas empresas.

En esa línea, la entidad propuso fortalecer la capacitación como herramienta para reducir la brecha entre formalidad e informalidad, solicitando el acompañamiento del Congreso a los programas de formación de su Escuela de Negocios.

Otro de los puntos abordados fue el combate al comercio ilegal y el contrabando. Para ello, CAME pidió avanzar en una ley de armonización del comercio fronterizo, que contemple regímenes especiales para pymes ubicadas en zonas limítrofes, con el fin de reducir las asimetrías cambiarias y mejorar la competitividad.

Asimismo, la entidad planteó modificaciones al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), proponiendo bajar los montos mínimos requeridos y ampliar los plazos de inversión, con el objetivo de facilitar el acceso de micro y pequeñas empresas.

Finalmente, los representantes empresarios insistieron en la necesidad de ampliar las líneas de financiamiento, señalando que actualmente solo una de cada tres pymes logra acceder al crédito.

Por su parte, los diputados presentes señalaron que se encuentra en análisis la posibilidad de declarar la emergencia pyme a nivel nacional, en respuesta al complejo escenario que atraviesa el sector.

El encuentro contó además con la participación de autoridades y representantes de cámaras empresarias de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, reflejando la magnitud federal de la problemática y la urgencia de medidas concretas.