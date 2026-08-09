Victoria.- Desde la Municipalidad local se avanza en la reorganización del volcadero y busca dar un paso decisivo en la gestión de los residuos domiciliarios. A partir del 15 de agosto, la gestión local prevé extender la separación en origen a todo el radio urbano, utilizando el sistema habitual de recolección, pero solicitando la colaboración de los vecinos para clasificar los desechos.

Así lo confirmó esta semana el secretario de Planeamiento Municipal, Fidel Cullen, al evaluar los trabajos de contención que se vienen realizando en el predio y el impacto de las pruebas piloto previas, sobre las que ya había hablado con Paralelo32. Tras haber implementado esquemas acotados en sectores específicos —como el barrio Festram—, la gestión municipal apunta a involucrar a la totalidad de la población. La estrategia mantendrá la frecuencia diaria de los camiones compactadores, pero requerirá que los vecinos dispongan los materiales respetando la diferenciación según los días establecidos.

Concientizar sobre la temática

El objetivo central de la medida es evitar que los elementos reciclables lleguen contaminados al volcadero, optimizando su recuperación. Según explicó el funcionario, la iniciativa busca mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los recicladores urbanos, al tiempo que permitirá generar mayores recursos para el municipio mediante la comercialización de los insumos reutilizables.

Respecto al funcionamiento de la planta, que es una lucha por hacer primar el tratamiento y no caer en la lógica de las últimas décadas donde no pasó de ser un basural a cielo abierto, Cullen destacó el esfuerzo del personal operativo para mantener el lugar en condiciones, en un contexto condicionado por las reiteradas fallas de un parque de maquinarias que definió como obsoleto.

A la par de estos preparativos y del programa de limpieza en distintos puntos de la ciudad, desde la Secretaría de Planeamiento reiteraron la necesidad del compromiso ciudadano para evitar el arrojo de residuos en espacios no habilitados y consolidar un esquema sustentable en el tiempo.

Desafío

Los victorienses nos hallamos frente a un desafío cultural. Mientras en muchas ciudades de la provincia la separación de residuos es un hábito incorporado a las familias, que incluye también a los niños, Victoria considera que los victorienses somos capaces de asumir este reto con el ambiente, con la salud pública, y con nuestra propia dignidad, independientemente de quien gobierne o cualquier otra situación que se quiera pretextar.