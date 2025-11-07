Con el propósito de fortalecer la circulación y proyección nacional de la literatura entrerriana, la Secretaría de Cultura de la Provincia, junto a la Dirección de Industrias Culturales y Creativas y la Representación del Gobierno de Entre Ríos en CABA, puso en marcha el proyecto Punto ER (Circulando cultura, conectando territorios).

Se trata de un servicio cultural gratuito que facilita el traslado de producciones literarias —libros, revistas, catálogos y materiales editoriales— desde distintos puntos de la provincia hasta la Casa de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promoviendo la conexión entre autores, editoriales y lectores.

Un puente cultural entre la provincia y la capital

El programa establece dos puntos de referencia:

Punto en Paraná: Secretaría de Cultura de Entre Ríos – Carlos Gardel 42, Paraná.

Secretaría de Cultura de Entre Ríos – Punto en Buenos Aires: Casa de Entre Ríos – Suipacha 844, CABA.

De este modo, Punto ER consolida un puente permanente entre la provincia y la capital del país, permitiendo que la literatura entrerriana participe con mayor presencia en ferias, presentaciones, librerías y espacios culturales porteños.

Un servicio gratuito para la comunidad literaria

El servicio está dirigido a editoriales entrerrianas, librerías locales, escritores y escritoras, organizaciones culturales y ONG que deseen proyectar sus obras en nuevos territorios.

A través de esta propuesta, se busca fortalecer el trabajo colaborativo y la visibilidad del sector editorial, generando una red de circulación cultural entre los distintos actores del ecosistema literario.

Desde la Secretaría de Cultura señalaron que “Punto ER nace con la convicción de que la producción cultural de Entre Ríos debe circular, ser vista y leída. Cada libro que cruza el territorio lleva una parte de nuestra identidad y creatividad”.

Circulando cultura, conectando territorios

La iniciativa se enmarca dentro de las políticas públicas impulsadas por el gobierno provincial para promover la industria cultural y la difusión del talento entrerriano en escenarios nacionales.

Además de facilitar el traslado de material, Punto ER busca construir vínculos duraderos entre espacios culturales, editoriales y organismos públicos, apostando a una cultura accesible, federal y participativa.