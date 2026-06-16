El presidente de la Junta de Gobierno de Antelo, Claudio Taborda, confirmó a Paralelo32 múltiples avistajes de pumas concolor —también llamado león de montaña o león americano— en la zona. El fenómeno, lejos de ser azaroso, tiene una explicación ecológica: los felinos se mueven tras las manadas de ciervos Axis, una especie exótica declarada plaga en Entre Ríos.

El monte entrerriano vuelve a ser testigo de un reencuentro incómodo. Lo que durante años fue un habitante escurridizo, casi mítico, hoy empieza a cruzar rutas y dejar rastros concretos. Se trata del puma (Puma concolor), y su creciente presencia en el departamento no es producto de la casualidad, sino de un desequilibrio ecológico que tiene a otra especie como principal protagonista: el ciervo Axis.

En las últimas semanas, vecinos y productores de Antelo y zonas aledañas han reportado varios avistajes. El hecho más contundente lo describió el presidente de la Junta de Gobierno, Claudio Taborda, en el marco de un relevamiento solicitado por el Museo Antonio Serrano, ha recopilado testimonios y coordenadas de al menos cuatro puntos diferentes donde se ha visto a estos animales.

Entre los registros más llamativos, mencionó el caso de una madre con su cría en la zona de Hinojal, y un hecho particularmente revelador ocurrido sobre la ruta provincial nro. 11: "Había matado a un potrillo y lo había subido a un árbol", explicó el jefe comunal, dando cuenta de la capacidad predadora del felino.

También se reportaron ejemplares cruzando rutas. "Un camionero vio pasar una pareja por la ruta provincial N° 26, entre El Retorno y Febre", agregó Taborda. Y en la zona de las canteras, un testigo llegó a avistar dos pumas juntos.

Ante la consulta sobre si podía tratarse de los mismos animales desplazándose, Taborda fue contundente: "Yo diría que no son los mismos, no pueden ser nunca los mismos. Tienen un amplio círculo de caza".

Tras la estela del ciervo Axis

La pregunta que surge entonces es ¿qué están haciendo estos grandes felinos tan cerca de rutas, establecimientos rurales y, en algunos casos, de viviendas?

La respuesta, según el propio Taborda y las consultas que pudo hacer Paralelo32, está en el estómago del animal. El puma no viene por el hombre, sino por su presa favorita disponible en la actualidad: el ciervo Axis.

"Para mí, te digo la verdad, estos animales están moviéndose tras las manadas de ciervos ", sostuvo el presidente comunal. Y agregó un dato que refuerza esta hipótesis: "Hay un muchacho que trabaja en la estancia El Chañar, que vio uno en el monte corriendo unos ciervos y salieron a lo limpio, tras esa estampida, detrás venía un puma ".

El ciervo Axis, oriundo de la India, fue introducido en Argentina sin los controles necesarios y, tal como advierte Taborda, "es considerado casi una plaga en esta zona porque en un momento se favoreció su reproducción".

Este dato no es menor. En diciembre de 2024, la provincia de Entre Ríos sancionó una ley que declara plaga al ciervo Axis, al jabalí y al chancho asilvestrado, autorizando su caza controlada debido a los graves daños que generan en cultivos, pasturas y ecosistemas nativos.

Un animal que siempre ve primero

Pese a la creciente frecuencia de avistajes, Taborda recomienda tranquilidad, pero también extremar cuidados. Y explica una conducta clave de estos felinos para entender por qué no es fácil encontrarse con uno.

"Seguramente se aleja más de la persona de lo que se deja ver. Es un animal que cuando vos lo ves, él te ha visto mucho antes, porque es extremadamente sigiloso, y se camufla con el ambiente", describió. "Si lo ves, es porque él se quiere dejar ver".

Por el momento, no hay denuncias de ataques a ganado mayor o a personas. Más allá del potrillo mencionado, Taborda afirmó que "no hay reportes de que hagan perjuicios, o daños de relevancia, como matar ovejas o terneros". Todo indica que, al menos por ahora, los ciervos Axis les proveen el alimento suficiente.

Recomendaciones y advertencia legal

Ante la eventualidad de que un vecino se tope con uno de estos ejemplares, el presidente comunal fue claro: hay que dar aviso a las autoridades, pero bajo ningún punto de vista tomar justicia por mano propia.

"Hay que recomendar que, si alguien ve alguno de estos animales, informe a Flora y Fauna o a la policía, pero por ningún motivo le disparen", enfatizó Taborda. Y recordó un dato legal que suele desconocerse: "Aparte son animales protegidos, si alguien los mata se meterían en un problema legal".