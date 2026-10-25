Aclaraciones necesarias
Publicación generó temor por supuesta presencia de arsénico en el agua
Un estudio nacional detectó niveles de precaución en algunas localidades entrerrianas • No figuran ciudades de Paraná Campaña y la región • Ante cierta alarma generada, Paralelo 32 recabó respuestas de siete municipios.
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