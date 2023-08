Crespo.- Proyecto Nativos vuelve a sorprender con una nueva y cautivadora versión de un clásico intemporal; dado nueva vida a la canción "Somewhere Only We Know" de la famosa banda inglesa Keane, dejando una impresión duradera en el mundo de la música. El video que acompaña a esta interpretación es una obra maestra visual que transporta a los espectadores a un mundo de sensaciones placenteras.

Un vuelo musical hacia la magia

Desde los primeros acordes, la música de Proyecto Nativos nos envuelve en una atmósfera mágica. La elección de "Somewhere Only We Know" no podría ser más acertada, ya que la banda logra capturar la esencia melódica y emocional de la canción original mientras le añade su propio toque distintivo. La interpretación es ejecutada con una pasión palpable, reflejando la dedicación y el talento de quienes integran la banda.

Una isla estática en el cielo de sensaciones

El video musical que acompaña esta interpretación es una verdadera obra de arte visual. Mientras los acordes llenan el aire, somos transportados a un mundo en el que una isla estática en el cielo nos sumerge en una paleta de sensaciones placenteras. La combinación de la música y las imágenes crea una experiencia inmersiva que invita a los espectadores a desconectarse de la rutina diaria y dejarse llevar por la música.

Los rostros detrás del Proyecto Nativos

Proyecto Nativos es una banda que reúne a un grupo de talentosos músicos crespenses, cada uno aportando su estilo único a la mezcla. Entre los miembros se encuentran Cacho Quesada, Iván Quesada, Javier Wagner, Marcelo Wendler, Pato Medrano, Gerardo Méndez, Christian Emmanuel (Kiti), Martin Goette, Martin Gareis, Ana Guillermina Kemerer y María Paz Velazquez. Esta diversidad de talento es lo que da vida a la interpretación y permite que la música fluya con una armonía sin igual.

Detrás de las cámaras

El video clip que acompaña esta interpretación es el resultado de un esfuerzo colaborativo notable. La producción estuvo a cargo de Pablo Cicognini y Santeria Estudio, quienes lograron plasmar visualmente la esencia emocional de la canción. Cada escena, cada toma y cada detalle han sido cuidadosamente pensados para crear una experiencia que complementa perfectamente la interpretación musical.

Recomendación

Para disfrutar al máximo de esta experiencia musical y visual, se recomienda encontrar un lugar cómodo en casa, donde puedas sumergirte por completo en la música y las imágenes. Permitirse desconectar del ruido del mundo exterior y sumergirse en el mundo mágico que Proyecto Nativos ha creado es la mejor manera de apreciar la profundidad de esta interpretación.