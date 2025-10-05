Victoria. El Concejo Deliberante aprobó, por unanimidad, la ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a implementar un proyecto de intervención artística en la nueva Estación Terminal de Ómnibus “Raúl Ricardo Alfonsín”. La iniciativa busca dotar al edificio de una identidad propia que refleje el trabajo y la expresión de los artistas locales.

El proyecto, impulsado desde el Ejecutivo, tiene como antecedente la primera intervención realizada en el espacio por el artista plástico y gestor cultural Gervasio Barbagelata, quien inició ad honorem un mural en la terminal. Su obra fue el punto de partida para ampliar la propuesta y transformarla en un plan integral de carácter cultural.

La ordenanza establece que la intervención artística abarcará tanto el interior como el exterior del edificio. En su interior, se prevé la realización de murales a cargo de César Alejo Díaz y Cristian Ramírez, además de espacios destinados a artes visuales bidimensionales y tridimensionales, obras de artistas emergentes, textos literarios de autores victorienses, fragmentos de poesía —entre ellos el inicio de los corsos de Raúl Pedemonte—, y música funcional con obras de músicos locales. Asimismo, se incorporarán códigos QR para brindar información sobre los artistas, clasificados según género.

En el exterior, Barbagelata continuará con intervenciones que darán unidad estética mediante relieves, esculturas y nuevas pinturas. Todas las participaciones artísticas serán realizadas ad honorem.

La normativa dispone que las obras murales y escultóricas tendrán una permanencia de ocho años, con mantenimiento a cargo de la Municipalidad. Transcurridos los siete primeros, se deberá convocar a concurso público para seleccionar nuevas propuestas. Además, las áreas destinadas a esculturas quedarán reservadas exclusivamente para expresiones artísticas, sin posibilidad de uso publicitario.

De este modo, la Terminal de Ómnibus no solo funcionará como punto de partida y llegada de pasajeros, sino que también se convertirá en un nodo cultural de la ciudad, abierto a la participación de artistas locales en distintas disciplinas.