Una nueva propuesta busca convertir al río Paraná en el eje de una oferta turística que conecte distintos destinos del Litoral. El proyecto, impulsado por la empresa entrerriana Costanera 241, fue presentado en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026) y cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos.

La iniciativa también contempla la participación de Santa Fe, Corrientes, Chaco y Misiones, con el objetivo de articular destinos y servicios turísticos a través de una propuesta común.

El programa "Paraná tu Río" incluye cruceros fluviales boutique, expediciones, travesías náuticas, experiencias temáticas y alternativas de alojamiento vinculadas con el río.

Uno de los principales recorridos proyectados contempla un viaje de 17 días desde Paraná hasta las Cataratas del Iguazú. El primer servicio está previsto para el 30 de octubre de 2027.

El Paraná como destino turístico

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, destacó la importancia de incorporar al río como un producto turístico en sí mismo.

"Somos gente de río, lo vivimos. Tenemos que mirar al río como un producto turístico en sí mismo", sostuvo.

El funcionario señaló que se viene trabajando para poner en marcha un servicio que permita impulsar la actividad náutica y ampliar las alternativas vinculadas al turismo fluvial en la provincia.

La propuesta plantea que el río Paraná no sea solamente un atractivo asociado a los destinos costeros, sino también una vía para conectar diferentes localidades y generar nuevas experiencias para los visitantes.

Un recorrido por cinco provincias

"Paraná tu Río" prevé recorridos que vinculen destinos de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Misiones.

Las distintas alternativas combinarán navegación, naturaleza, gastronomía, cultura y experiencias vinculadas con cada territorio. La propuesta busca aprovechar la extensión del Paraná para construir circuitos turísticos de alcance regional.

Además del recorrido hacia Iguazú, el programa contempla diferentes modalidades de navegación y propuestas temáticas que se implementarán progresivamente.

Preventa para 2027

El proyecto ya se encuentra en etapa de preventa, con un calendario previsto para 2027.

La puesta en marcha será progresiva y contempla la incorporación de los diferentes servicios y recorridos. Para los impulsores de la iniciativa, la articulación entre las provincias, los municipios, el sector privado y los prestadores turísticos será determinante para consolidar la nueva oferta.

Con "Paraná tu Río", el río Paraná se plantea como un eje turístico capaz de conectar cinco provincias y sumar una nueva alternativa para conocer el Litoral desde el agua.